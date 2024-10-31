Миссия "Артемида-3": NASA показало, как выглядят места посадки астронавтов на Луну (фото)

Космическое агентство США представило 9 потенциальных мест посадки астронавтов на Луну, из который одно будет выбрано позже.

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NASA собирается вернуть человека на Луну в 2026 году в рамках миссии "Артемида-3". Астронавты высадятся на поверхности спутника Земли впервые с 1972 года. Космическое агентство США представило 9 потенциальных мест посадки на поверхности Луны, но где именно состоится приземление станет известно позже, пишет Space.

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Все 9 потенциальных мест посадки астронавтов на Луну имеют различные геологические особенности. Тем не менее каждое из этих мест может дать новое представление о Луне, ее ресурсах, а также вообще об истории Солнечной системы.

Когда будет точно определено время старта миссии "Артемида-3" в 2026 году, тогда NASA уже определиться с тем, где именно состоится приземление астронавтов. То есть будет выбрано лишь одно место посадки на луну и представленных девяти. В NASA сообщили, что это будет зависеть от траектории полета и условий на поверхности Луны.

Все 9 потенциальных мест посадки астронавтов на Луну имеют различные геологические особенности Фото: NASA

Астронавты миссии "Артемида-3" должны совершить посадку максимально близко к южному полюсу Луны, в частности к тем регионам, куда никогда не попадает свет Солнца. Ученые считают, что в этих регионах миллиарды лет накапливался водяной лед, который может предоставить новую информацию о формировании Солнечной системы, а также стать источником воды для астронавтов, а также кислорода и водорода, которые можно использовать для изготовления ракетного топлива. Кислород также можно использовать для систем жизнеобеспечения астронавтов.

Рельеф потенциальных мест посадки на Луне позволяет приземлиться астронавтам на посадочном модуле Starship HLS от компании SpaceX. Он доставит двух астронавтов с окололунной орбиты, где останутся на борту космического корабля Orion еще двое астронавтов. Starship HLS — это не просто посадочный модуль, это еще и место для пребывания астронавтов на Луне в течение недели. После завершения научных исследований астронавты с помощью Starship HLS вернутся обратно на Orion, а затем отправятся на Землю.

Рельеф потенциальных мест посадки на Луне позволяет приземлиться астронавтам на посадочном модуле Starship HLS от компании SpaceX Фото: SpaceX

Посадочной модуль Starship HLS разрабатывает компания SpaceX и он должна в следующем году или в начале 2026 года провести испытательный полет транспортного средства без астронавтов на борту. То есть Starship HLS должен успешно приземлиться на Луне.

Но перед этим компания SpaceX должна провести испытание заправки Starship HLS на орбите, ведь этот космический корабль не имеет достаточно топлива, чтобы сразу отправится на Луну.

Как уже писал Фокус, астрофотограф из Португалии сделал снимок очень редкой кометы, которая к тому же отрастила и второй не совсем обычный хвост.

Также Фокус писал о том, что астронавт NASA сделал жуткий снимок космического корабля SpaceX Dragon c МКС. Космический корабль Crew Dragon на фотографии выглядит, как космический призрак.