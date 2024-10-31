Объект, который можно увидеть раз в жизни: сделан снимок антихвоста яркой кометы (фото)

Астрофотограф запечатлел комету C/2023 A3, когда она находилась ближе всего к Земле. На фотографии виден второй, не совсем обычный хвост кометы.

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Впервые за 80 тысяч лет во внутреннюю часть Солнечной системы прилетела комета C/2023 A3, которая была хорошо видна с Земли невооруженным глазом в течение длительного времени в октябре. Португальский астрофотограф Мигель Кларо запечатлел эту комету, когда та находилась на самом близком расстоянии от нашей планеты и на снимке можно увидеть антихвост этого ледяного объекта, пишет Space.

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Комета C/2023 A3, обнаруженная в 2023 году, успешно совершила облет вокруг Солнца, при этом не распалась на части, как это иногда бывает с подобными ледяными объектами, и 12 октября находилась ближе всего к Земле. В течение следующих нескольких дней комета была видна невооруженным глазом в небе Земли по мере того, как она отдалялась от нашей планеты и направилась обратно к месту своего рождения в Облако Оорта. Это регион космоса, наполненный множеством комет и других ледяных объектов, который, как предполагается, в виде сферы окутывает Солнечную систему.

Один оборот вокруг Солнца комета C/2023 A3 делает за примерно 80 тысяч лет, а потому по сути ее можно увидеть лишь раз в жизни.

Астрофотограф Мигель Кларо, который занимается тем, что делает изображения разных астрономических объектов, наблюдал за кометой 13 октября и сделал впечатляющую фотографию. Комета была запечатлена как раз тогда, когда она была чрезвычайно яркой и с помощью необходимого оборудования можно было увидеть подробности ее структуры. В частности, на фотографии виден так называемый антихвост кометы.

Комета была запечатлена как раз тогда, когда она была чрезвычайно яркой и с помощью необходимого оборудования можно было увидеть подробности ее структуры. В частности на фотографии виден так называемый антихвост кометы Фото: space.com

С одной стороны, у кометы виден обычный яркий и широкий хвост из пыли и газа, которую комета выбрасывает во время сближения с Солнцем, ведь температура звезды нагревает ледяной объект. Также виден ионный хвост, состоящий из заряженных частиц, которые отталкивает от комет солнечный ветер и излучение Солнца.

Это изображение состоит из 75 коротких экспозиций по 10 секунд каждая, снятых с помощью 300-миллиметрового объектива с фиксированным фокусным расстоянием.

Снимок кометы C/2023 A3 был сделан Кларо, когда Земля проходила через плоскость орбиты кометы. Именно в таком случае, когда смотреть на кометы с такого ракурса, то может показаться, что у комет есть еще один хвост или так называемый антихвост. Он всегда располагается в противоположном направлении от обычного хвоста, то есть он обращен к Солнцу. На снимке он виден как тонкая полоса света. На самом деле этот антихвост является оптической иллюзией, ведь это пыль, которую комета выбросила раньше.

Фокус уже писал о том, что астрофотограф Михаэль Ягер из Австрии также сделал фотографию антихвоста кометы C/2023 A3.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance показал захватывающий вид, стоя на краю пропасти. На Красной планете марсоход продолжает взбираться на вершину кратера Езеро, чтобы заняться исследованием новой местности.