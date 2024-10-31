Об'єкт, який можна побачити раз у житті: зроблено знімок антихвоста яскравої комети (фото)

Астрофотограф сфотографував комету C/2023 A3, коли вона перебувала найближче до Землі. На фотографії видно другий, не зовсім звичайний хвіст комети.

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Уперше за 80 тисяч років у внутрішню частину Сонячної системи прилетіла комета C/2023 A3, яку було добре видно із Землі неозброєним оком протягом тривалого часу в жовтні. Португальський астрофотограф Мігель Кларо сфотографував цю комету, коли та перебувала на найближчій відстані від нашої планети і на знімку можна побачити антихвіст цього крижаного об'єкта, пише Space.

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Комета C/2023 A3, виявлена 2023 року, успішно здійснила обліт навколо Сонця, водночас не розпалася на частини, як це іноді буває з подібними крижаними об'єктами, і 12 жовтня перебувала найближче до Землі. Протягом наступних кількох днів комета була видна неозброєним оком у небі Землі в міру того, як вона віддалялася від нашої планети і попрямувала назад до місця свого народження в Хмару Оорта. Це регіон космосу, наповнений безліччю комет та інших крижаних об'єктів, який, як передбачається, у вигляді сфери огортає Сонячну систему.

Один оборот навколо Сонця комета C/2023 A3 робить за приблизно 80 тисяч років, а тому, по суті, її можна побачити лише раз у житті.

Астрофотограф Мігель Кларо, який займається тим, що робить зображення різних астрономічних об'єктів, спостерігав за кометою 13 жовтня і зробив неймовірну фотографію. Комета була зображена якраз тоді, коли вона була надзвичайно яскравою, тож за допомогою необхідного обладнання можна було побачити подробиці її структури. Зокрема на фотографії видно так званий антихвіст комети.

Комета була зафіксована якраз тоді, коли вона була надзвичайно яскравою і за допомогою необхідного обладнання можна було побачити подробиці її структури. Зокрема на фотографії видно так званий антихвіст комети Фото: space.com

З одного боку, у комети видно звичайний яскравий і широкий хвіст із пилу та газу, який комета викидає під час зближення із Сонцем, адже температура зірки нагріває крижаний об'єкт. Також видно іонний хвіст, що складається із заряджених частинок, які відштовхує від комет сонячний вітер і випромінювання Сонця.

Це зображення складається з 75 коротких експозицій по 10 секунд кожна, знятих за допомогою 300-міліметрового об'єктива з фіксованою фокусною відстанню.

Знімок комети C/2023 A3 був зроблений Кларо, коли Земля проходила через площину орбіти комети. Саме в такому випадку, коли дивитися на комети з такого ракурсу, то може здатися, що у комет є ще один хвіст або так званий антихвіст. Він завжди розташовується в протилежному напрямку від звичайного хвоста, тобто він звернений до Сонця. На знімку його видно як тонку смугу світла. Насправді цей антихвіст є оптичною ілюзією, бо це пил, який комета викинула раніше.

Фокус уже писав про те, що астрофотограф Міхаель Ягер з Австрії також зробив фотографію антихвоста комети C/2023 A3.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance показав захопливий вид, стоячи на краю прірви. На Червоній планеті марсохід продовжує підніматися на вершину кратера Єзеро, щоб зайнятися дослідженням нової місцевості.