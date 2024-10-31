Астронавт NASA сделал жуткий снимок космического корабля SpaceX Dragon c МКС (фото)

Космический корабль Crew Dragon на фотографии выглядит, как космический призрак.

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Корабль Crew Dragon компании SpaceX в рамках миссии Crew-9 доставил на Международную космическую станцию (МКС) двух астронавтов. Снимок этого корабля, который выглядит, как космический призрак, сделал после того, как он был состыкован с МКС, астронавт NASA Дон Петтит, пишет Space.

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Астронавт НАСА Дон Петтит сделал снимок корабля Crew Dragon 29 сентября, когда он состыковался с МКС, но фотография была опубликована только сейчас в социальной сети Х. На черно-белом снимке показана нижняя часть космического корабля Crew Dragon, где видны окна с фильтрами на борту, чтобы уменьшить яркий солнечный свет.

Петтит сделал снимок с помощью камеры Nikon Z9 с выдержкой четверть секунды. Фотография была обработана с помощью специальных программ для того, чтобы увеличить контрастность, яркость и придать ей черно-белый цвет.

Фотография была обработана с помощью специальных программ для того, чтобы увеличить контрастность, яркость и придать ей черно-белый цвет Фото: X (Twitter)

69-летний астронавт Дон Петтит уже в четвертый раз отправился в космос и прибыл на МКС 12 сентября на борту российского космического корабля "Союз" вместе с двумя астронавтами РФ. Во время первых трех миссий в космос астронавт NASA провел в космосе 370 дней.

Петтит начал активно заниматься фотографией на орбите во время третьего полета в 2011-2012 годах и сейчас продолжает совершенствовать свои навыки. По словам астронавта, на борту МКС есть несколько новых объективов, которые оптимизированы для ночной съемки.

Что касается миссии Crew-9, то в конце сентября на МКС прибыли лишь два астронавта (один американец и один россиянин) вместо запланированных четырех. В NASA приняли такое решение для того, чтобы на борту корабля Crew Dragon остались свободные места для астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс, который застряли на орбите из-за неисправности их транспортного средства — корабля Starliner от компании Boeing. Эти астронавты NASA должны были провести на МКС 10 дней в июне этого года, но в итоге вернутся домой лишь в феврале 2025 года.

Дело в том, что корабль Starliner вернулся на Землю в начале сентября без экипажа, ведь в NASA не были уверены, что он безопасен для астронавтов. Дальнейшая судьба этого корабля, который совершил не совсем удачный первый пилотируемый испытательный полет в космос остается неизвестной. Не совсем ясно, когда сможет совершить полноценный полет на МКС с астронавтами в будущем. Тем более, как уже писал Фокус, появилась информация о том, что компания Boeing может продать свой космический бизнес.

Также Фокус писал о том, что астрофотограф запечатлел комету C/2023 A3, когда она находилась ближе всего к Земле. На фотографии виден второй, не совсем обычный хвост кометы.