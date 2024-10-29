Starliner может никуда не полететь: Boeing рассматривает продажу космического бизнеса (фото)

Обсуждения о возможной продаже космического бизнеса, в том числе и программы Starliner, находятся на ранней стадии.

Related video

Компания Boeing может продать свой космический бизнес, включая программу Starliner, на фоне крупных финансовых потерь. Обсуждения о возможной продаже находятся на ранней стадии и начались менее чем через 2 месяца после не совсем удачного завершения первого испытательного пилотируемого полета космического корабля Starliner, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Корабль Starliner без астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на борту отстыковался 6 сентября от МКС

Компания Boeing уже десятки лет является одни из основных подрядчиков NASA. Компания предоставляет услуги по инженерной поддержке МКС. Но в этом году компании Boeing столкнулась с большими финансовыми проблемами.

Но пока что, инициированное Келли Ортбергом, новым генеральным директором Boeing, обсуждение о продаже космического бизнеса находится на ранней стадии. Неизвестно, какая часть космического бизнеса может быть продана. Например, Boeing может продолжить поддержку тяжелой ракеты-носителя, созданной для NASA, под названием Space Launch System. Она предназначена для выполнения миссией новой лунной программы NASA "Артемида". Ракета успешно вывела в космос 2 года назад беспилотный космический корабль в рамках миссии "Артемида-1", который облетел Луну и вернулся обратно. Эта же ракета должна отправить в космос в 2025 году астронавтов, который облетят Луну, но приземляться на ней в рамках миссии "Артемида-2". А в 2026 году Space Launch System, согласно плану, отправит астронавтов уже на поверхность Луны. Это будет миссия "Артемида-3".

Boeing может продолжить поддержку тяжелой ракеты-носителя, созданной для NASA, под названием Space Launch System (на фото) Фото: NASA

Boeing также владеет 50% акций, как и Lockheed Martin, в компании United Launch Alliance, ракета которой, Atlas V, вывела на орбиту космический корабль Starliner 5 июня этого года.

Ракета Atlas V вывела на орбиту космический корабль Starliner 5 июня этого года Фото: space.com

Но разработка корабля Starliner привела к финансовым потерям для Boeing. В третьем квартале этого финансового года компания потеряла 250 млн долларов, в во втором квартале – 125 млн долларов. В то же время стало известно, что разные подразделения Boeing в общей сложности получили убытки в размере 3,1 млрд долларов за 9 месяцев 2024 года.

Компания Boeing в этом году намеревалась выйти на рынок перевозок астронавтов на МКС с помощью корабля Starliner, чтобы составить конкуренцию компании SpaceХ. Последняя уже несколько лет доставляет астронавтов NASA на МКС на своем корабле Crew Dragon.

Компания Boeing в этом году намеревалась выйти на рынок перевозок астронавтов на МКС с помощью корабля Starliner, чтобы составить конкуренцию компании SpaceХ Фото: Boeing

Но у корабля Starliner возникли технические проблемы с двигателями во время полета. В течение почти 3 месяцев с момента прибытия корабля на МКС с двумя астронавтами NASA, инженеры пытались найти решение проблемы. Но им это не удалось, а потому 6 сентября Starliner вернулся домой без астронавтов на борту.

Из-за этого 10-дневная миссия астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильмяс затягивается на минимум 8 месяцев. Они смогут вернуться домой только в феврале следующего года на космическом корабле SpaceX.

Предполагалось, что после успешного завершения испытательной пилотируемой миссии Starliner, космический корабль выполнит первый рабочий полет на МКС в 2025 году. Но как, уже писал Фокус, NASA до сих пор пытается найти решение проблем, возникших у корабля. Потому, еще и исходя из новых сообщений о возможной продаже Boeing своего космического бизнеса, будущее Starliner остается туманным и непредсказуемым.

Как уже писал Фокус, обнаружено странное поведение черных дыр. Астрономы получили новые данные о струях плазмы сверхмассивных объектов и сделали важное открытие.