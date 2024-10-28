Будущее аварийного космического корабля Starliner остается туманным: NASA решает проблемы

Пока что точно не известно, что будет дальше с космическим кораблем компании Boeing, который неудачно завершил первую испытательную миссию с астронавтами.

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Спустя почти два месяца после того, как космический корабль Starliner компании Boeing вернулся на Землю без астронавтов на борту, NASA все еще работает над проблемами, которые осложнили первый пилотируемый испытательный полет корабля. Об этом стало известно на пресс-конференции представителей NASA, посвященной итогам миссии пилотируемой миссии Crew-8 на МКС, пишет Space.

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Корабль Starliner без астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на борту отстыковался 6 сентября от МКС

Первое испытание пилотируемого полета космического корабля Starliner завершилось 6 сентября, когда он без двух астронавтов на борту вернулся на Землю. Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс должны были находиться на этом корабле, но проблемы с двигателем Starliner сделали возвращение экипажа на Землю слишком рискованным.

Приземление корабля Starliner

С помощью Starliner компания Boeing должна была осуществить как минимум 6 пилотируемых миссией на Международную космическую станцию ​​(МКС) до 2030 года. Но представители NASA сообщили, что может пройти некоторое время, прежде чем дальнейшая судьба Starliner будет окончательно определена. До сих пор инженеры NASA продолжают поиск решений проблем, которые значительно осложнили первый испытательный пилотируемый полет Starliner в космос.

Новые данные о ситуации с кораблем Starliner представители NASA озвучили после того, как 25 октября на Землю вернулся космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Он доставил с МКС астронавтов миссии Crew-8.

Космический корабль Crew Dragon был создан на базе грузового космического корабля Dragon, который впервые отправился в космос в 2012 году. У компании Boeing не было грузового корабля, который бы стал базой для Starliner, поэтому разработка корабля была более сложной.

Беспилотные миссии на МКС 2019 и 2022 годов столкнулись с различными проблемами с двигателями, которые NASA и Boeing считали решенными, прежде чем разрешить Уилмору и Уильямс отправится на МКС на борту Starliner в рамках первой пилотируемой миссии корабля.

Эта миссия началась 5 июня и корабль Starliner состыковался с МКС на следующий день. Но у пяти из 28 двигателей корабля возникли неполадки во время приближения к космической станции. Boeing и NASA изучали проблемы с двигателями в течение нескольких месяцев и неоднократно откладывали возвращение Starliner на Землю. Но причина проблем так и не была найдена, поэтому корабль вернулся домой без астронавтов на борту.

С помощью Starliner компания Boeing должна была осуществить как минимум 6 пилотируемых миссией на Международную космическую станцию ​​(МКС) до 2030 года Фото: NASA

Теперь Уилмор и Уильямс проведут в космосе примерно восемь месяцев, а не 10 дней, как изначально предполагалось и вернутся на Землю вместе с экипажем миссии Crew-9 на борту корабля Crew Dragon в феврале 2025 года. Для того, чтобы экипаж Starliner вернулся домой NASA пришлось отправить на МКС в рамках миссии Crew-9 не четырех, а только двоих астронавтов.

Первый официальный пилотируемый полет корабля Starliner, то есть миссия Starliner-1 ранее был запланирован на 2025 год, но этот срок может измениться по мере того, как будущее Starliner станет более ясным.

Как уже писал Фокус, авторы нового исследования считают, что первый снимок черной дыры в центре Млечного Пути не отображает истинную структуру этого сверхмассивного объекта.

Также Фокус писал о том, что появилось 10 новых доказательств знаменитой теоремы Пифагора, которые были получены с помощью тригонометрии. Долгое время считалось, что тригонометрию невозможно использовать для этого.