Черная дыра в центре Млечного Пути другая: что не так с первым снимком этого объекта (фото)

Новый анализ изображения черной дыры Стрелец A* ставит под сомнение истинную структуру этого сверхмассивного объекта в центре нашей галактики.

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Ученые, представившие результаты нового анализа первого в истории изображения черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути, утверждают, что этот снимок является неточным. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Gizmodo.

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В центре большинства больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Наша галактика Млечный Путь не является исключением. В ее центре находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, масса которой примерно в 4 млн раз больше массы Солнца.

Из-за того, что черная дыра не излучает свет, а только поглощает его, как и окружающую материю, поэтому она невидима. Но вокруг черной дыры находится аккреционный диск, который состоит из горячей материи, которую поглощает черная дыра. Именно этот диск излучает свет.

В центре большинства больших галактик находятся сверхмассивные черные дыры. Наша галактика Млечный Путь не является исключением. В ее центре находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, масса которой примерно в 4 млн раз больше массы Солнца (на фото) Фото: EHT Collaboration

В 2022 году ученые из проекта Event Horizon Telescope (EHT) представили первую в истории фотографию черной дыры Стрелец A*. На снимке видна черная дыра в виде черного облака, окруженного кольцом света.

Авторы исследования провели новый анализ данных наблюдений за черной дырой, проведенных ученые из проекта EHT, и результаты показывают, что ее аккреционный диск, имеет иную форму, чем считалось ранее. То есть оригинальное изображение черной дыры не показывает истинную структуру сверхмассивного объекта, говорят ученые.

Авторы исследования утверждают, что прошлый анализ данных имел изъяны и не показывает настоящую форму аккреционного диска черной дыры. Ученые использовали другой метод анализа и показали, что аккреционный диск имеет не кольцеобразную, как видно на снимке 2022 года, а вытянутую структуру.

Ученые использовали другой метод анализа и показали, что аккреционный диск имеет не кольцеобразную, как видно на снимке 2022 года, а вытянутую структуру Фото: Gizmodo

Ученые из проекта EHT в августе представили новый метод изучения черных дыр, с помощью которого можно будет получить более четкое изображение черной дыры Стрелец A* в будущем. Это может прояснить ситуацию с тем, какую по-настоящему физическую структуру имеет черная дыра в центре нашей галактики.

Как уже писал Фокус, школьницы, придумавшие невозможное доказательство теоремы Пифагора, обнаружили еще 9 ее решений. Две американки в общей сложности представили уже 10 новых решений 2000-летней теоремы.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили очень необычную тройную систему в космосе, в состав которой входят черная дыра и две звезды. Но эта черная дыра противоречит теории смерти звезд.

Еще Фокус писал о новом исследовании, которое предполагает, что внеземную жизнь можно также искать не других планетах, а в открытом космосе. Ученые считают, что живые организмы могут существовать в виде плавающих колоний в вакууме космоса.