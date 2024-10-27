Инопланетной жизни для существования не обязательно нужна планета: как это может быть

Ученые считают, что внеземные организмы могут существовать в космосе в виде особенной колонии.

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Авторы нового исследования изучили интригующую возможность того, что инопланетной жизни может не понадобиться планета для своего существования. Хотя такие организмы могут существовать или не существовать во Вселенной, исследование, принятое к публикации в журнале Astrobiology, имеет важные последствия для будущих усилий человечества по освоению космоса, пишет Space.

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Инопланетная жизнь может существовать только на планетах?

На первый взгляд, именно на планетах нужно искать потенциальную инопланетную жизнь. Ведь единственное место, где существует известная нам жизнь – это планета Земля.

На нашей планете есть гравитация, которая удерживает все на месте, и толстая атмосфера, которая помогает поддерживать нужную температуру для существования жидкой воды на поверхности. На Земле есть много химических элементов, таких как углерод и кислород, которое нужны для формирования строительных блоков жизни. Также Земля имеет достаточно света Солнца, что обеспечивает ее безграничным источником свободной энергии.

Поэтому ученые, исходя из этих базовых установок, считают, что жизнь, в том виде, в каком мы ее знаем, нужно искать именно на планетах. Но авторы нового исследования оспаривают это базовое предположение и считают, что в космосе может существовать среда, которая позволит инопланетной жизни процветать без планеты.

Колонии живых организмов в космосе

Данная гипотеза не является такой уж безумной, как может показаться. На самом деле, у нас уже есть пример существ, которые живут в космосе без планеты – это астронавты на борту Международной космической станции. Астронавтам нужно огромное количество земных ресурсов, которые им доставляют на орбиту, но люди – это очень сложные существа.

Возможно, более простые организмы могли бы справиться с обеспечением нужных ресурсов самостоятельно. По крайней мере, один известный организм, крошечные тихоходки, способны выжить в космическом вакууме.

Любое сообщество живых организмов в космосе должно решить несколько задач. Во-первых, оно должно поддерживать внутреннее давление против космического вакуума. Значит колонии таких организмов в космосе нужно создать мембрану или оболочку. Многие организмы на Земле, как микроскопические, так и макроскопические, могут легко справиться с этим.

Далее колонии нужно поддерживать достаточно теплую температуру для существования жидкой воды. На Земле это происходит из-за эффекта атмосферы, а значит это не подходит для биологической космической колонии.

По словам ученых, на Земле живут организмы, которые регулировать свою внутреннюю температуру и по сути создают парниковый эффект без атмосферы. Поэтому внешняя мембрана свободно плавающей колонии организмов в космосе должна будет иметь такие же способности.

Космической биологической колонии нужно преодолеть потерю легких химических элементов. Планеты удерживают их за счет гравитации, но органической колонии придется искать способы пополнения элементами, которые будут теряться.

Ученые говорят, что космическая биологическая колония также должна находится в зоне обитаемости своей звезды, чтобы получать как можно больше света. Что касается других ресурсов, таких как углерод или кислород, колония должна будет начать с постоянным запасом, а затем перейти к замкнутой системе переработки среди ее различных компонентов, чтобы поддерживать себя в долгосрочной перспективе.

Почему это исследование важно для человечества?

Исходя из этого, ученые считают, что колония живых организмов, свободно плавающая в космосе, может представлять собой структуру шириной до 100 метров. Эта структура должна находится внутри тонкой, твердой и прозрачной оболочки. Эта оболочка будет стабилизировать внутреннюю воду до нужного давления и температуры и позволит поддерживать парниковый эффект.

Хотя такие организмы могут существовать или не существовать во Вселенной, исследование имеет важные последствия для будущих усилий человечества по освоению космоса. В то время как сейчас люди создают среды обитания из металла и снабжают их воздухом, пищей и водой, доставляемыми с Земли, будущие среды обитания могут использовать биоинженерные материалы для создания самоподдерживающихся экосистем, считают ученые.

Как уже писал Фокус, физики объяснил в чем разница между термоядерной и ядерной энергией и что лучше для нас. Примерно 10% всей энергии в мире получают с помощью ядерной энергетики, но ученые стремятся также получить почти безграничную термоядерную энергию.

Также Фокус писал о том, что инопланетная жизнь может существовать в относительно близкой к нам звездной системе, где вокруг маленькой холодной звезды вращаются похожие на Землю планеты.