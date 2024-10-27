Інопланетному життю для існування не обов'язково потрібна планета: як це може бути

Учені вважають, що позаземні організми можуть існувати в космосі у вигляді особливої колонії.

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Автори нового дослідження вивчили інтригуючу можливість того, що інопланетному життю може не знадобитися планета для свого існування. Хоча такі організми можуть існувати або не існувати у Всесвіті, дослідження, прийняте до публікації в журналі Astrobiology, має важливі наслідки для майбутніх зусиль людства з освоєння космосу, пише Space.

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Інопланетне життя може існувати тільки на планетах?

На перший погляд, саме на планетах потрібно шукати потенційне інопланетне життя. Адже єдине місце, де існує відоме нам життя — це планета Земля.

На нашій планеті є гравітація, яка утримує все на місці, і товста атмосфера, яка допомагає підтримувати потрібну температуру для існування рідкої води на поверхні. На Землі є багато хімічних елементів, таких як вуглець і кисень, які потрібні для формування будівельних блоків життя. Також Земля має достатньо світла Сонця, що забезпечує її безмежним джерелом вільної енергії.

Тому вчені, виходячи з цих базових установок, вважають, що життя, в тому вигляді, в якому ми його знаємо, потрібно шукати саме на планетах. Але автори нового дослідження заперечують це базове припущення і вважають, що в космосі може існувати середовище, яке дасть змогу інопланетному життю процвітати без планети.

Колонії живих організмів у космосі

Ця гіпотеза не є такою вже божевільною, як може здатися. Насправді, у нас уже є приклад істот, які живуть у космосі без планети — це астронавти на борту Міжнародної космічної станції. Астронавтам потрібна величезна кількість земних ресурсів, які їм доставляють на орбіту, але люди — це дуже складні істоти.

Можливо, простіші організми могли б впоратися із забезпеченням потрібних ресурсів самостійно. Принаймні, один відомий організм, крихітні тихоходки, здатні вижити в космічному вакуумі.

Будь-яка спільнота живих організмів у космосі має вирішити кілька завдань. По-перше, вона має підтримувати внутрішній тиск проти космічного вакууму. Значить колонії таких організмів у космосі потрібно створити мембрану або оболонку. Багато організмів на Землі, як мікроскопічних, так і макроскопічних, можуть легко впоратися з цим.

Далі колонії потрібно підтримувати досить теплу температуру для існування рідкої води. На Землі це відбувається через ефект атмосфери, а отже це не підходить для біологічної космічної колонії.

За словами вчених, на Землі живуть організми, які регулюють свою внутрішню температуру і по суті створюють парниковий ефект без атмосфери. Тож зовнішня мембрана колонії організмів, що вільно плаває, в космосі повинна буде мати такі ж здібності.

Космічній біологічній колонії потрібно подолати втрату легких хімічних елементів. Планети утримують їх за рахунок гравітації, але органічній колонії доведеться шукати способи поповнення елементами, що втрачатимуться.

Вчені кажуть, що космічна біологічна колонія також повинна перебувати в зоні населеності своєї зірки, щоб отримувати якомога більше світла. Що стосується інших ресурсів, таких як вуглець або кисень, колонія повинна буде почати з постійним запасом, а потім перейти до замкнутої системи переробки серед її різних компонентів, щоб підтримувати себе в довгостроковій перспективі.

Чому це дослідження важливе для людства?

Виходячи з цього, вчені вважають, що колонія живих організмів, яка вільно плаває в космосі, може являти собою структуру шириною до 100 метрів. Ця структура має перебувати всередині тонкої, твердої і прозорої оболонки. Ця оболонка стабілізуватиме внутрішню воду до потрібного тиску і температури та дасть змогу підтримувати парниковий ефект.

Хоча такі організми можуть існувати або не існувати у Всесвіті, дослідження має важливі наслідки для майбутніх зусиль людства з освоєння космосу. Тоді як зараз люди створюють середовища проживання з металу і забезпечують їх повітрям, їжею і водою, які доставляють із Землі, майбутні середовища проживання можуть використовувати біоінженерні матеріали для створення самопідтримувальних екосистем, вважають учені.

Як уже писав Фокус, фізики пояснили, у чому різниця між термоядерною та ядерною енергією і що краще для нас. Приблизно 10% всієї енергії у світі отримують за допомогою ядерної енергетики, але вчені прагнуть також отримати майже безмежну термоядерну енергію.

Також Фокус писав про те, що інопланетне життя може існувати у відносно близькій до нас зоряній системі, де навколо маленької холодної зірки обертаються схожі на Землю планети.