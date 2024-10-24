Друга Сонячна система: вчені з'ясували, на яких планетах можуть жити інопланетяни

На кам'янистих планетах, які обертаються навколо невеликих зірок, може бути стабільна атмосфера, необхідна для підтримки інопланетного життя.

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Наразі вважається, що потенційне інопланетне життя потрібно шукати на кам'янистих планетах, які за розміром схожі на Землю і обертаються навколо невеликих зірок червоних карликів. Зірок такого типу найбільше в Чумацькому Шляху. Найближчим до Землі червоним карликом є TRAPPIST-1. Ця зірка розташована на відстані 40 світлових років від нас і навколо неї обертаються 7 кам'янистих планет, схожих за розміром на Землю. Тому іноді цю систему називають другою Сонячною системою. Минулі дослідження показали, що на цих планетах не може бути життя. Адже сильне випромінювання зірки має випарувати будь-яку воду на поверхні. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, вважають, що деякі події під час еволюції кам'янистих планет, що обертаються навколо червоних карликів, можуть призвести до створення стабільної атмосфери, необхідної для підтримки життя, пише Phys.

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За словами вчених, результати дослідження дають підставу припускати, що на кам'янистих планетах біля червоних карликів може існувати атмосфера, яку не знищує сильне випромінювання їхніх рідних зірок. Таким чином на таких планетах можуть бути умови для виникнення та розвитку інопланетного життя.

Поки що, дані отримані за допомогою космічного телескопа Вебб, вказують на те, що найближчі до зірки TRAPPIST-1 кам'янисті планети, які мають високу температуру, не мають значної атмосфери. Водночас телескоп не зміг побачити, чи є більш товста атмосфера у більш далеких планет, які знаходяться в зоні населеності зірки TRAPPIST-1, де існують найбільш сприятливі умови для існування рідкої води на поверхні планет і виникнення інопланетного життя.

Автори дослідження створили модель еволюції кам'янистої планети від її початку її формування у вигляді гарячого розплавленого об'єкта до моменту затвердіння і перетворення на планету земного типу протягом сотень мільйонів років.

Найближчим до Землі червоним карликом є TRAPPIST-1. Ця зірка розташована на відстані 40 світлових років від нас і навколо неї обертаються 7 кам'янистих планет, схожих за розміром на Землю Фото: space.com

Як показало моделювання, спочатку водень або інші легкі гази полетіли в космос із кам'янистих планет. Але у планет, які розташовані далі від червоного карлика, де не така висока температура, водень вступав у реакцію з киснем і залізом у надрах планет. Таким чином цей процес призвів до створення води та важчих газів і це призвело до утворення значної атмосфери, яка залишається стабільною з плином часу. При цьому вода швидко опускається на поверхню планет, які знаходяться в зоні населеності червоного карлика, і дуже мало води випаровується в космос.

Тому вчені вважають, що потрібно спрямувати всі зусилля на дослідження більш віддалених планет зірки TRAPPIST-1, у яких може бути товста стабільна атмосфера. Автори дослідження вважають, що атмосфери точно немає у більш гарячих планет у цій системі.

За словами вчених, якщо на більш віддалених планетах земного типу біля зірки TRAPPIST-1 буде виявлено атмосферу, то це означає, що там може бути рідка вода на поверхні, помірний клімат і необхідні умови для існування інопланетного життя.

Також учені кажуть, що потрібно ретельніше дослідити околиці й інших близьких до нас червоних карликів, адже там також можуть перебувати планети земної групи з атмосферою, а отже, і з потенційним інопланетним життям.

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