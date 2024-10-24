Уперше виявлено "потрійну" чорну діру: порушує модель смерті зірок (відео)

Вчені з'ясували, що навколо чорної діри обертається не одна, а дві зірки, але дивно, як більш далека зірка змогла залишитися на цій орбіті після народження поглинача матерії.

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Астрономи вперше виявили "потрійну чорну діру", тобто систему, що складається з чорної діри, зірки, речовину якої поглинає чорна діра, та більш далекої зірки, що перебуває в безпеці, хоча й обертається навколо поглинача матерії. Вчених дивує те, як ця далека зірка змогла залишитися на орбіті навколо чорної діри, хоча мала бути викинута із системи. Дослідження опубліковано в журналі Nature.

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У Чумацькому Шляху на відстані приблизно 8000 світлових років від нас розташована добре вивчена подвійна система V404 Cygni, що складається з чорної діри і зірки-компаньйона, речовину якої поглинає чорна діра. Нове дослідження дало змогу з'ясувати, що насправді це не подвійна, а потрійна система. Це відкриття було зроблено абсолютно випадково, коли вчені проводили новий аналіз даних, отриманих космічним телескопом Gaia.

Ілюстрація потрійної системи: у центрі чорна діра, що поглинає речовину зірки, і більш далека зірка праворуч угорі Фото: space.com

Вчені з'ясували, що зірка-жертва чорної діри обертається навколо неї з періодом у 6,5 земних днів, у той час, як виявлена друга зірка здійснює повний оборот за 70 000 земних років.

За словами вчених, існує можливість формування таких потрійних систем, але більш далека зірка мала б отримати енергетичний поштовх після народження чорної діри та полетіти із системи. Але все ж вона обертається навколо чорної діри, утримувана ослабленою через відстань гравітацією цього об'єкта. З огляду на те, що астрономи виявили першу подібну потрійну систему, вони сподіваються знайти ще подібні системи в нашій галактиці.

З огляду на отримані дані, нове відкриття вказує на те, що деякі чорні діри можуть формуватися внаслідок прямого стиснення зірки, а не під час вибуху наднової, як це зазвичай відбувається.

Вчені з'ясували, що зірка-жертва чорної діри обертається навколо неї з періодом у 6,5 земних днів, в той час, як виявлена друга зірка здійснює повний оборот за 70 000 земних років. Ілюстрація Фото: space.com

Зазвичай чорні діри виникають після вибуху наднової і тоді на місці масивної зірки формується поглинач матерії. Але цей вибух дає енергетичний поштовх, який може видалити будь-які близькі зірки. Водночас відомо, що якщо раніше на цьому місці існувала тісна подвійна зоряна система, то дуже близька зірка до чорної діри, що утворилася, може пережити енергетичний поштовх і залишитися на тій самій орбіті. Але в цьому разі чорна діра почне повільно витягати речовину з цієї зірки. Але на дуже великих відстанях гравітація чорної діри більш слабка, а отже, будь-які інші зірки, які там перебувають, мають полетіти далі в космос.

Моделювання вчених вказують на те, що в цій системі чорна діра все ж таки народилася внаслідок прямого стиснення зірки під дією гравітації, а не вибуху наднової.

Також астрономи з'ясували, що більш далека зірка перебуває на пізній стадії свого життєвого циклу і перетворилася на червоного гіганта. Вивчення цієї зірки дало змогу визначити, що їй 4 млрд років. Найімовірніше, вся потрійна система існує приблизно стільки ж, вважають учені.

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