Астронавт NASA створив на МКС "планету Юпітер" із води та харчового барвника (фото)
Вода в умовах мікрогравітації поводиться не так, як на Землі.
Астронавт NASA Дон Петтіт, який перебуває на Міжнародній космічній станції (МКС), створив барвистий маленький світ за допомогою мікрогравітації, пише Space.
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Дон Петтіт використовував воду і харчовий барвник, щоб створити планету, схожу на Юпітер. Фотографію маленької барвистої кульки з синім, помаранчевим і червоним кольором, яка блищить, він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Х.
Петтіт повідомив, що збирається продовжити експерименти з водою і харчовим барвником у вільний час. Перед Геловіном він має намір створити щось подібне до символу цього свята, тобто гарбуза з тих самих матеріалів.
З краплями води часто грають астронавти на МКС, адже вони утворюють сфери, а не краплі в умовах мікрогравітації. Оскільки космічна станція перебуває в постійному вільному падінні, астронавти відчувають мікрогравітацію, і все на станції, включно з водою, плаває.
Плаваюче середовище означає, що всі фізичні сили обробляються однаково, оскільки немає гравітації, яка тягне вниз. Тому вода стає сферою в космосі. Вода природним чином збирається у форму з найменшою площею поверхні, тобто сферу.
З комерційного боку, приватні компанії вивчають поведінку рідини в умовах мікрогравітації, щоб поліпшити ефективність шампуню і ліків. Навіть космічні системи виграють від ретельнішого вивчення рідин, оскільки вони відіграють ключову роль у роботі реакторів, що очищають воду або повітря.
Двофазні реакторні системи потребують деякого налаштування для більш стійкого довгострокового перебування астронавтів на МКС, а в кінцевому підсумку на Місяці та Марсі.
Згідно з одним із повідомлень NASA, у міру подальшого просування в космос ефективність реакторів має підвищуватися і на МКС можна провести необхідні випробування, щоб підвищити ефективність систем життєзабезпечення.
Як уже писав Фокус, сонячне вітрило NASA за 20 млн доларів некеровано летить у космосі. Космічний апарат із сонячним вітрилом неконтрольовано обертається на орбіті після втрати управління, і інженери NASA намагаються вирішити цю проблему.
Також Фокус писав про те, що руку "інопланетної мумії" з Перу препарували і в ній знайшли щось несподіване. Група дослідників стверджує, що знайшла в трипалій руці "інопланетянина" металевий імплант.