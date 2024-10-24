Астронавт NASA створив на МКС "планету Юпітер" із води та харчового барвника (фото)

Вода в умовах мікрогравітації поводиться не так, як на Землі.

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Астронавт NASA Дон Петтіт, який перебуває на Міжнародній космічній станції (МКС), створив барвистий маленький світ за допомогою мікрогравітації, пише Space.

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Дон Петтіт використовував воду і харчовий барвник, щоб створити планету, схожу на Юпітер. Фотографію маленької барвистої кульки з синім, помаранчевим і червоним кольором, яка блищить, він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

Петтіт повідомив, що збирається продовжити експерименти з водою і харчовим барвником у вільний час. Перед Геловіном він має намір створити щось подібне до символу цього свята, тобто гарбуза з тих самих матеріалів.

Дон Петтіт використовував воду і харчовий барвник, щоб створити планету, схожу на Юпітер Фото: X (Twitter)

З краплями води часто грають астронавти на МКС, адже вони утворюють сфери, а не краплі в умовах мікрогравітації. Оскільки космічна станція перебуває в постійному вільному падінні, астронавти відчувають мікрогравітацію, і все на станції, включно з водою, плаває.

Плаваюче середовище означає, що всі фізичні сили обробляються однаково, оскільки немає гравітації, яка тягне вниз. Тому вода стає сферою в космосі. Вода природним чином збирається у форму з найменшою площею поверхні, тобто сферу.

Астронавт NASA Джош Кассада грається з водою у сфері, пофарбованій зеленим харчовим барвником, на МКС у 2023 році Фото: NASA

З комерційного боку, приватні компанії вивчають поведінку рідини в умовах мікрогравітації, щоб поліпшити ефективність шампуню і ліків. Навіть космічні системи виграють від ретельнішого вивчення рідин, оскільки вони відіграють ключову роль у роботі реакторів, що очищають воду або повітря.

Двофазні реакторні системи потребують деякого налаштування для більш стійкого довгострокового перебування астронавтів на МКС, а в кінцевому підсумку на Місяці та Марсі.

Згідно з одним із повідомлень NASA, у міру подальшого просування в космос ефективність реакторів має підвищуватися і на МКС можна провести необхідні випробування, щоб підвищити ефективність систем життєзабезпечення.

Як уже писав Фокус, сонячне вітрило NASA за 20 млн доларів некеровано летить у космосі. Космічний апарат із сонячним вітрилом неконтрольовано обертається на орбіті після втрати управління, і інженери NASA намагаються вирішити цю проблему.

Також Фокус писав про те, що руку "інопланетної мумії" з Перу препарували і в ній знайшли щось несподіване. Група дослідників стверджує, що знайшла в трипалій руці "інопланетянина" металевий імплант.