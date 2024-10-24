Аварія на орбіті: сонячне вітрило NASA за 20 млн доларів некеровано летить у космосі (фото)

Космічний апарат із сонячним вітрилом неконтрольовано обертається на орбіті після втрати управління, і інженери NASA намагаються вирішити цю проблему.

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Новий космічний апарат NASA Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), оснащений сонячним вітрилом вартістю 20 млн доларів, втратив орієнтацію в просторі і безконтрольно обертається на орбіті. Після розгортання сонячного вітрила інженери NASA виявили невеликий вигин в одній зі стріл або структурних балок, які підтримують вітрило, що вплинуло на здатність апарату підтримувати правильну траєкторію руху, пише Daily Mail.

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Космічний апарат ACS3 відправили на сонячно-синхронну орбіту на висоті 966 км над поверхнею Землі (це майже у 2 рази вище, ніж розташована Міжнародна космічна станція) наприкінці квітня 2024 року. За допомогою цього апарата NASA планує провести випробування нової технології швидкого переміщення в космосі.

Космічний апарат оснащений сонячним вітрилом площею 80 кв. м, який був успішно розгорнутий тільки з другої спроби наприкінці серпня цього року. Перед цим було виявлено проблеми в руховій установці.

Сонячне вітрило використовує тиск сонячного світла для руху, як вітрильник використовує тиск вітру на Землі. Вітрило утримують композитні стріли, виготовлені з полімерного матеріалу. Вони легкі та стійкі до деформації під впливом високих температур. І все ж у NASA виявили вигин в одній із чотирьох стріл сонячного вітрила. Передбачається, що вигин міг виникнути під час розгортання сонячного вітрила на орбіті.

Космічний апарат оснащений сонячним вітрилом площею 80 кв. м, який був успішно розгорнутий тільки з другої спроби наприкінці серпня цього року. Фото: NASA

Інженери NASA ще перед розгортанням сонячного вітрила вимкнули систему управління орієнтацією ACS3, щоб розгортання пройшло успішно. Уже майже 2 місяці ця система відключена, внаслідок чого космічний апарат безконтрольно перекидається в космосі. Виявлення вигину на одній зі стріл більше затримало повторну активацію системи управління орієнтацією, і інженери працюють над вирішенням проблеми.

Наразі інженери NASA працюють над зміною положення ACS3, доки сонячне вітрило не буде спрямоване на пряме сонячне світло. Після цього інженери зможуть повторно увімкнути систему управління орієнтацією і зупинити постійне обертання космічного апарата.

Сонячне вітрило використовує тиск сонячного світла для руху, як вітрильник використовує тиск вітру на Землі Фото: NASA

Після того, як його система управління орієнтацією буде повторно ввімкнена, ACS3 зможе правильно спрямувати антену зв'язку, а вчені зможуть отримати більше даних і підготуватися до початку маневрування космічного апарату. Це дасть змогу провести повне випробування технології сонячного вітрила, яка одного дня зможе значно знизити вартість польотів у глибокий космос, а також дасть змогу здійснювати швидші переміщення в просторі.

У NASA заявили, що вже отримано багато цінних даних, які можна використовувати для створення ще більших сонячних вітрил, здатних рухати великі космічні кораблі та апарати. Вчені сподіваються отримати ще більше цінної інформації, коли проблему з ACS3 буде вирішено і почнуться маневри в космосі, коли апарат буде змінювати свою орбіту і орієнтацію сонячного вітрила.

Фокус уже писав раніше про проблеми, які виникли у ACS3 на початку вересня цього року.

Як уже писав Фокус, безголова комета скоро вибухне біля Сонця, але її все ще можна побачити із Землі. Комета C/2024 S1 була виявлена наприкінці вересня цього року і вчені вважають, що вона не переживе зближення із Сонцем.