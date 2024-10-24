Авария на орбите: солнечный парус NASA за 20 млн долларов неуправляемо летит в космосе (фото)

Космический аппарат с солнечным парусом неконтролируемо вращается на орбите после потери управления, и инженеры NASA пытаются решить эту проблему.

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Новый космический аппарат NASA Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), оснащенный солнечным парусом, стоимостью 20 млн долларов, потерял ориентацию в пространстве и бесконтрольно вращается на орбите. После развертывания солнечного паруса инженеры NASA обнаружили небольшой изгиб в одной из стрел или структурных балок, которые поддерживают парус, что повлияло на способность аппарата поддерживать правильную траекторию движения, пишет Daily Mail.

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Космический аппарат ACS3 отправили на солнечно-синхронную орбиту на высоте 966 км над поверхностью Земли (это почти в 2 раза выше, чем находится Международная космическая станция) в конце апреля 2024 года. С помощью этого аппарата NASA планирует провести испытание новой технологии быстрого перемещения в космосе.

Космический аппарат оснащен солнечным парусом площадью 80 кв.м, который был успешно развернут только со второй попытки в конце августа этого года. Перед этим были выявлены проблемы в двигательной установке.

Солнечный парус использует давление солнечного света для движения, как парусник использует давление ветра на Земле. Парус удерживают композитные стрелы, изготовленные из полимерного материала. Они легкие и устойчивые к деформации при воздействии высоких температур. И все же в NASA обнаружили изгиб в одной из четырех стрел солнечного паруса. Предполагается, что изгиб мог возникнуть во время развертывания солнечного паруса на орбите.

Космический аппарат оснащен солнечным парусом площадью 80 кв.м, который был успешно развернут только со второй попытки в конце августа этого года Фото: NASA

Инженеры NASA еще перед развертыванием солнечного паруса отключили систему управления ориентацией ACS3, чтобы развертывание прошло успешно. Уже почти 2 месяца эта система отключена, в результате чего космический аппарат бесконтрольно кувыркается в космосе. Обнаружение изгиба на одной из стрел больше задержало повторную активацию системы управления ориентацией, и инженеры работают над решением проблемы.

Сейчас инженеры NASA работают над изменением положения ACS3, пока солнечный парус не будет направлен на прямой солнечный свет. После этого инженеры смогут повторно включить систему управления ориентацией и остановить постоянное вращение космического аппарата.

Солнечный парус использует давление солнечного света для движения, как парусник использует давление ветра на Земле Фото: NASA

После того, как его система управления ориентацией будет повторно включена ACS3 сможет правильно направить антенну связи и ученые смогут получить больше данных и подготовится к началу маневрирования космического аппарата. Это позволит провести полное испытание технологии солнечного паруса, которая однажды сможет значительно снизить стоимость полетов в глубокий космос, а также позволит осуществлять более быстрые перемещения в пространстве.

В NASA заявили, что уже получено много ценных данных, которые можно использовать для создания еще более крупных солнечных парусов, способных двигать крупные космические корабли и аппараты. Ученые надеются получить еще больше ценной информации, когда проблема с ACS3 будет решена и начнутся маневры в космосе, когда аппарат будет менять свою орбиту и ориентацию солнечного паруса.

Фокус уже писал ранее о проблемах, которые возникли у ACS3 в начале сентября этого года.

Как уже писал Фокус, безголовая комета скоро взорвется возле Солнца, но ее все еще можно увидеть с Земли. Комета C/2024 S1 была обнаружена в конце сентября этого года и ученые считают, что она не переживет сближения с Солнцем.