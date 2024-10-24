Безголовая комета скоро взорвется возле Солнца, но ее все еще можно увидеть с Земли (фото)

Комета C/2024 S1 была обнаружена в конце сентября этого года и ученые считают, что она не переживет сближения с Солнцем.

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Астрономы 27 сентября 2024 года обнаружили новый объект в космосе, изначально получивший название A11bP7I. Когда ученые выяснили, что это не астероид, а комета, ей было присвоено новое название — C/2024 S1. Это околосолнечная комета группы Крейца. Эти кометы вращаются вокруг Солнца на очень близком расстоянии. Предполагалось, что 28 октября в ночном небе Земли эта комета будет сиять очень ярко и даже видна невооруженным глазом. Новые данные показывают, что скорее всего комета взорвется и распадется на части во время сближения с Солнцем. Но все же кое-что можно будет увидеть в небе, пишет Space.

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Ученые считают, что примерно 1000 лет назад возле Солнца, не выдержав сильного тепла и излучения, развалилась на части гигантская комета. Она распалась на огромное количество частей, которые стали околосолнечными кометами. Эти объекты всегда вращаются вокруг Солнца на близком по космическим меркам расстоянии и часто проходят через внешний слой атмосферы звезды – корону Солнца. Также околосолнечные кометы иногда не могут выжить во время такого сближения с Солнцем и исчезают.

Одно из первых изображений кометы C/2024 S1 (зеленое пятно) Фото: X (Twitter)

Астрономы предполагали, что новая комета C/2024 S1 приблизится к Солнцу 28 октября на расстояние почти 550 000 км со скоростью 1,6 млн км. В это время она должна быть погружена в верхнюю часть корону Солнцу, где температура составляет более 550 000 градусов Цельсия.

Некоторые ученые считали, что ночью 28 октября комета C/2024 S1 будет все же видна с Земли очень хорошо, ведь она должна иметь очень большую яркость. Другие ученые считали, что этого может не произойти, ведь комета скорее всего распадется на части и исчезнет. Второй вариант, как показывают новые наблюдения, оказался верным.

Еще неделю назад астрономы заметили, что комета находится в процессе распада. Поэтому она сильно увеличивает свою яркость по мере своего приближения к Солнцу. Обычно кометы, которые считаются яркими и которые можно наблюдать с Земли невооруженным глазом, за неделю до встречи с Солнцем превращаются в очень ярких объект. Комета была тусклее примерно в 40 раз, чем самая тусклая видимая в небе невооруженным глазом звезда.

Такой увидели комету C/2024 S1 астрономы 21 октября Фото: X (Twitter)

Астрономы считают, что комета C/2024 S1 не выдержит близкой встречи с Солнцем и ее ядро взорвется и испарится. Таким образом она превратится в безголовую комету, то есть у нее все еще останется хвост. Поэтому, даже если можно будет что-то увидеть в небе, то это лишь остаток кометы в виде ее хвоста, считают ученые. При этом наблюдать за остатком кометы можно начиная с 31 октября и в течение еще нескольких дней.

Предполагается, что за час до восхода Солнца, если воспользоваться биноклем или телескопом, можно будет наблюдать на юго-востоке не очень яркий светящийся хвост кометы. Он будет напоминать инверсионный след самолета, который тянется вверх и наклоненный вправо.

Существует вероятность, что от кометы C/2024 S1 вообще ничего не останется, даже хвоста, поэтому наблюдать будет нечего.

Как уже писал Фокус, физики впервые измерили скорость квантовой запутанности и это слишком быстро, чтобы осознать. Ученые изучили, как именно начинается квантовая запутанность — одно из самых необычных явлений в квантовой физике.

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