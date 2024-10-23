Обнаружен новый процесс создания звезд: это бросает вызов существующим теориям (фото)

Ученые выяснили, что массивные звезды рождаются в результате очень быстрого гравитационного сжатия, что противоречит модели турбулентного ядра.

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Исследователи в результате наблюдений с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк за регионами звездообразования выяснили, что массивные звезды могут рождаться из газовых облаков, которые очень быстро сжимаются под действием гравитации. Это бросает вызов существующей модели формирования звезд. Исследование опубликовано The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

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Ученые провели анализ газовых молекулярных облаков, которые превратились в массивные сгустки материи. Из них формируются массивные звезды. Исследование показало, что почти все эти сгустки материи находятся в "субвириальном" состоянии, то есть у них недостаточно внутренней энергии, чтобы противостоять гравитационному сжатию.

Это открытие противоречит преобладающей модели турбулентного ядра, которая предполагает, что эта материя должна находится в равновесии до появления массивных звезд.

Новые данные показывают существование другого процесса формирования звезд, который включает быстрое сжатие газовых облаков под действием гравитации. Ученые говорят, что дозвездные ядра переживают гравитационное сжатие почти свободного падения и это объясняет, почему астрономы находят так редко эти сгустки матери.

Ученые провели анализ газовых молекулярных облаков, которые превратились в массивные сгустки материи. Из них формируются массивные звезды Фото: phys.org

Чтобы предотвратить гравитационное сжатие газовые облака должны иметь сильные магнитные поля, которые, как считают ученые, являются одной из основ эволюции Вселенной. Но эти магнитные поля дей2ствуют таким образом, который еще до конца неясен.

Новое открытие дает важнейшее представление о рождении массивных звезд, которые отвечают за создание тяжелых химических элементов, в том числе необходимых для жизни. Когда массивные звезды взрываются сверхновой они засевают космос в том числе железом и кальцием. Эти элементы становятся основой для новых звезд и планет.

Авторы исследования говорят, что существующие теоретические модели рождения звезд нужно дополнить, учитывая новый более бурный и быстрый процесс создания звезд.

Теперь ученые намерены использовать радиотелескоп ALMA для подтверждения своих результатов и изучения самых ранних моментов формирования массивных звезд.

Как уже писал Фокус, в центре Млечного Пути обнаружены самые бурные процессы во Вселенной. Исследователи обнаружили рекордные гамма-лучи, исходящие из ядра нашей галактики.

Также Фокус писал о том, что ученые изучили плазменную крону черных дыр и сделали неожиданное открытие, которое дает новое понимание природы разных типов таких объектов.