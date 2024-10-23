Виявлено новий процес створення зірок: це кидає виклик сучасним теоріям (фото)

Вчені з'ясували, що масивні зірки народжуються внаслідок дуже швидкого гравітаційного стиснення, що суперечить моделі турбулентного ядра.

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Дослідники в результаті спостережень за допомогою радіотелескопа Грін-Бенк за регіонами зореутворення з'ясували, що масивні зірки можуть народжуватися з газових хмар, які дуже швидко стискаються під дією гравітації. Це кидає виклик сучасній моделі формування зірок. Дослідження опубліковано The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

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Учені провели аналіз газових молекулярних хмар, які перетворилися на масивні згустки матерії. З них формуються масивні зірки. Дослідження показало, що майже всі ці згустки матерії перебувають у "субвіріальному" стані, тобто у них недостатньо внутрішньої енергії, щоб протистояти гравітаційному стисненню.

Це відкриття суперечить переважній моделі турбулентного ядра, яка припускає, що ця матерія має перебувати в рівновазі до появи масивних зірок.

Нові дані показують наявність іншого процесу формування зірок, який передбачає швидке стиснення газових хмар під дією гравітації. Вчені кажуть, що дозоряні ядра переживають гравітаційне стиснення майже вільного падіння і це пояснює, чому астрономи знаходять так рідко ці згустки матері.

Учені провели аналіз газових молекулярних хмар, які перетворилися на масивні згустки матерії. З них формуються масивні зірки Фото: phys.org

Щоб запобігти гравітаційному стисненню, газові хмари повинні мати сильні магнітні поля, які, як вважають вчені, є однією з основ еволюції Всесвіту. Але ці магнітні поля діють у такий спосіб, який ще до кінця неясний.

Нове відкриття дає найважливіше уявлення про народження масивних зірок, які відповідають за створення важких хімічних елементів, зокрема необхідних для життя. Коли масивні зірки вибухають надновою, вони засівають космос зокрема залізом і кальцієм. Ці елементи стають основою для нових зірок і планет.

Автори дослідження кажуть, що наявні теоретичні моделі народження зірок потрібно доповнити, враховуючи новий більш бурхливий і швидкий процес створення зірок.

Тепер учені мають намір використовувати радіотелескоп ALMA для підтвердження своїх результатів і вивчення найбільш ранніх моментів формування масивних зірок.

Як уже писав Фокус, у центрі Чумацького Шляху виявлено найбурхливіші процеси у Всесвіті. Дослідники виявили рекордні гамма-промені, що виходять із ядра нашої галактики.

Також Фокус писав про те, що вчені вивчили плазмову крону чорних дір і зробили несподіване відкриття, яке дає нове розуміння природи різних типів таких об'єктів.