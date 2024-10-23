У центрі Чумацького Шляху виявлено найбурхливіші процеси у Всесвіті: що знайшли вчені

Дослідники виявили рекордні гамма-промені, що виходять із ядра нашої галактики.

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Науковці за допомогою обсерваторії High-Altitude Water Cherenkov, яка розташована на висоті 4 100 метрів на вулкані Сьєрра-Негра в Мексиці, змогли зазирнути в сувору таємницю галактики Чумацький Шлях. Вчені виявили надвисокоенергетичні гамма-промені з енергією у понад 100 тераелектрон-вольт. Уперше вчені побачили ці промені, які виходять із центру нашої галактики. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

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Учені виявили гамма-промені з найвищою енергією, які виходять із ядра Чумацького Шляху. Автори дослідження вперше підтвердили наявність джерела надвисокоенергетичних гамма-променів PeVatron у центрі нашої галактики. Це означає, що там відбуваються деякі з найекстремальніших процесів у Всесвіті. Дослідники змогли виявити майже 100 викидів гамма-випромінювання з енергією у понад 100 тераелектрон-вольт.

Самі по собі гамма-промені PeVatron залишаються не до кінця вивченим явищем, але факт їхнього існування доводить наявність бурхливих процесів у центрі Чумацького Шляху.

Відомо, що в центрі нашої галактики розташована надмасивна чорна діра, яку оточують нейтронні зірки та зірки білі карлики. Навколо цього регіону розміщуються щільні газові хмари, що мають температуру в мільйони градусів, але саме вони заважають безпосередньо спостерігати цей регіон.

Виявлення гамма-променів на Землі має дуже важливе значення для вчених, адже з їхньою допомогою можна зрозуміти процеси, які відбуваються в екстремальному середовищі ядра галактики.

Надвисокоенергетичні гамма-промені виникають за наявності джерела PeVatron, яке допомагає частинкам набирати енергію під час прискорення до мільйона мільярдів електрон-вольт, що у квадрильйон разів більше, ніж у частинок світла, які виходять із лампочки.

Протони космічних променів, створювані джерелом PeVatron, рухаються майже зі швидкістю світла, взаємодіють зі щільними газовими хмарами і призводять до створення надвисокоенергетичних гамма-променів.

Але точна природа джерела гамма-променів PeVatron залишається загадкою. Вчені вважають, що процеси, супутні створенню таких потужних гамма-променів, є одними з найжорстокіших, які тільки можна собі уявити у Всесвіті. Це можуть бути вибухи наднових, випромінювання, що супроводжує народження нової зірки з великою кількістю термоядерних реакцій, і навіть поглинання однією чорною дірою іншої чорної діри.

Автори дослідження кажуть, що деякі екстремальні процеси трапляються дуже рідко і вчені не очікували, що вони є в нашій галактиці. Або ж відбуваються в таких масштабах, які не можна порівняти з розміром Чумацького Шляху.

Тепер науковці хочуть точно з'ясувати, де ж розміщене джерело потужних гамма-променів у центрі нашої галактики, що може допомогти розкрити одну з її численних таємниць.

Як уже писав Фокус, визначено форму "атмосфери" чорних дір. У Сонця є схожа структура. Вчені отримали корисні дані про важливу для чорних дір структуру, відому як корона.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли визначити точніше вік найбільшого ударного кратера на Місяці. Виявилося, що він старший на кілька десятків мільйонів років, аніж передбачалося раніше.