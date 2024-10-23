Найбільший кратер Місяця виявився старшим, ніж думали: вчені з'ясували, скільки йому років (фото)

Басейн Південний полюс — Ейткен є одним із найбільших ударних кратерів у Сонячній системі. Виявилося, що він на 120 млн старший, ніж передбачалося.

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Навіть неозброєним оком можна побачити, що весь Місяць вкритий кратерами різних розмірів. Але найбільшим ударним кратером на Місяці є Басейн Південний полюс — Ейткен. Це ще й один із найбільших кратерів у Сонячній системі. Мільярди років на Місяць падали астероїди та комети, які створювали кратери різних розмірів, і тепер вчені з'ясували, скільки ж років насправді існує найбільший та найдавніший кратер супутника Землі. Дослідження опубліковано у жовтні в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Басейн Південний полюс — Ейткен, найбільший кратер на Місяці, створений ударами астероїдів і комет, має розмір 2400 на 2050 км і розташований на зворотному боці Місяця в південній півкулі.

Вчені знали, що це найдавніший кратер на Місяці і припускали, що він утворився приблизно 4,2 млрд років тому. Але аналіз метеорита, який прибув на Землю з Місяця і був знайдений в Африці в 2005 році, дав змогу визначити справжній вік басейну Південний полюс — Ейткен. У складі метеорита містяться уран і свинець, вік яких вказав ученим на те, коли був утворений ударний кратер на Місяці.

Виявилося, що басейн Південний полюс — Ейткен на 120 млн старший, ніж припускали минулі розрахунки. Учені вважають, що кратер утворився 4,32–4,33 млрд років тому.

Басейн Південний полюс — Ейткен показаний синім і фіолетовим кольором на карті висот Місяця Фото: NASA

Те відкриття має важливе значення для розуміння історії Місяця. Якщо раніше вчені вважали, що величезний кратер утворився в період між 3,8 і 4,2 млрд років, то це означало, що період інтенсивних ударів астероїдів по поверхні Місяця відбувався протягом кількох сотень мільйонів років після його появи. Нові дані вказують на те, що це був більш тривалий період.

Результати дослідження також мають велике значення для розуміння ранньої історії Землі. Відомо, що на Місяць і нашу планету мільярди років тому падали астероїди з приблизно однаковою інтенсивністю та частотою, але в гірських породах Землі свідчень цих подій уже немає. Тому нове розуміння стародавніх ударних подій на Місяці може допомогти дізнатися про те, що відбувалося на ранній Землі, кажуть учені.

Водночас автори дослідження кажуть, що підтвердити отриманий вік басейну Південний полюс — Ейткен можна лише за допомогою зразків місцевої породи, які потрібно зібрати в кратері та доставити на Землю для вивчення.

Як уже писав Фокус, вчені розкрили секрет Бетельгейзе, однієї з найяскравіших зірок сузір'я Оріон. Вчені вважають, що світло червоного надгіганта Бетельгейзе приховує зірку-компаньйона.

Також Фокус писав про те, що, хоча кількість супутників Юпітера точно відома, все ж із цим питанням не все так просто. Цікаво, що останні кілька років за звання планети з найбільшою кількістю супутників боролися два найбільших світи Сонячної системи.