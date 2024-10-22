Планета-рекордсмен тільки одна: скільки насправді супутників у Юпітера і Сатурна (фото)

У Землі є всього один супутник — Місяць. Але у двох найбільших планет Сонячної системи їх набагато більше, і вони постійно змагаються за право називатися планетою-рекордсменом.

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Тільки у Меркурія і Венери немає природних супутників. У решти шести планет Сонячної системи вони є, але найбільше їх у двох газових гігантів — Юпітера і Сатурна. Що стосується Юпітера, то, хоча відома точна кількість його супутників на сьогоднішній день, все ж з ними не все так просто. То скільки ж насправді супутників у Юпітера і Сатурна, і яка планета має їх найбільше? Про це пише Live Science.

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NASA відправило на дослідження Європи величезний космічний апарат Europa Clipper

Скільки супутників у Юпітера?

Минулого тижня найвідомішим супутником Юпітера стала Європа. Річ у тім, що як уже писав Фокус, NASA відправило на дослідження цього світу величезний космічний апарат Europa Clipper. Європа вважається одним з найкращих місць для пошуку інопланетного життя в Сонячній системі завдяки наявності під крижаною корою океану з рідкою водою.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA

Але Європа — це один із чотирьох найвідоміших і найбільших супутників Юпітера, які ще називають галілеєвими супутниками. Просто їх 1610 року вперше виявив знаменитий учений Галілео Галілей.

Юпітер Фото: NASA

Крім Європи найбільшими супутниками Юпітера є Ганімед, Каллісто та Іо. Свої назви ці світи отримали на честь персонажів давньогрецької міфології, які були пов'язані з головним богом Зевсом. Найбільша планета Сонячної системи носить його ім'я, хоча цю назву взято з давньоримської міфології, де Зевс став Юпітером.

Супутник Юпітера Ганімед Фото: wikipedia

Усі чотири головні супутники Юпітера або майже такого ж розміру, як Місяць, або більші. Найцікавіше, що маса цього квартету становить приблизно 99,97% маси всіх об'єктів, які обертаються навколо газового гіганта. Через свій розмір і те, що на цих світах відбуваються геологічні процеси, галілеєві супутники мають тонку атмосферу.

Станом на жовтень 2024 року у Юпітера виявили 95 супутників. Але насправді ситуація з кількістю супутників цієї планети трохи складніша.

Решта 91 супутник, крім чотирьох вищеназваних, має діаметр понад 1 км. Цікаво, що тільки 57 з них мають імена. І тільки 8 з цього великого списку мають правильні кругові орбіти. При цьому відомо, що на жодному з цих супутників немає атмосфери, адже вони надто маленькі, щоб її утримати.

Крім офіційно визнаних 95 супутників Юпітера навколо планети обертаються тисячі дрібніших "супутників". Більшість із них являють собою захоплені гравітацією газового гіганта астероїди та їхні уламки.

Скільки супутників у Сатурна?

Ще однією планетою в Сонячній системі, яка має дуже багато супутників, є Сатурн, другий за розміром світ, який обертається навколо Сонця. Десятки років Юпітер і Сатурн змагалися між собою за звання планети з найбільшою кількістю супутників. Поки що Сатурн переміг.

Сатурн Фото: NASA

Вісім найбільших супутників Сатурна були виявлені в період між 1671 і 1848 роками. Протягом майже 80 років з початку ХХ століття астрономи знали про те, що у Сатурна є 8 супутників, а у Юпітера — 12. Але все змінилося 1979 року, коли два зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" виявили 2 нових супутники в Юпітера і 3 у Сатурна.

Виходячи з отриманих даних, астрономи вирішили, що найімовірніше ці планети мають набагато більше супутників, ніж відомо. Протягом наступних понад 40 років тривало полювання за невідомими світами, які обертаються навколо двох газових гігантів. Протягом 5 років, з 2018 по 2023 рік, статус планети з рекордною кількістю супутників переходив від Сатурна до Юпітера і навпаки.

Станом на жовтень 2024 року переможцем у цьому космічному змаганні поки що є Сатурн. У нього виявлено 146 супутників.

Супутник Сатурна Титан Фото: NASA

Інопланетне життя в Сонячній системі

Найбільший супутник Сатурна називається Титан, який майже у 2 рази більший за Місяць. Це особливий світ, що має товсту атмосферу, а також моря, річки та озера на поверхні. Але вони складаються не з води, а в основному з метану. Вчені вважають, що на Титані також, як і на Європі, може існувати інопланетне життя.

Про те, чи живуть інопланетяни, найімовірніше у вигляді мікроорганізмів, і чи є взагалі необхідні для життя інгредієнти на Європі та Титані, ми зможемо дізнатися вже в найближчому майбутньому. Апарат Europa Clipper почне вивчати супутник Юпітера 2030 року. Якщо все піде за планом, то NASA у 2028 році відправить на Титан літальний апарат Dragonfly, який почне вивчати супутник Сатурна у 2034 році.

Як уже писав Фокус, величезний гість із космосу прибув на Землю 3 млрд років тому і допоміг розвитку життя. Вчені вважають, що приблизно 3,26 млрд років тому на Землю впав гігантський астероїд, який не знищив ранні живі організми, а допоміг їм процвітати.

Також Фокус писав про те, які процеси відбуваються під час зіткнення двох чорних дір, що призводить до появи нової чорної діри, як це не дивно, з меншою масою, ніж загальна маса початкових пожирачів матерії.

Ще Фокус писав про те, що NASA вдалося встановити рекорд дальності передачі інформації за допомогою лазерного зв'язку з глибокого космосу.