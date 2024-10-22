Відео з котом із відстані 30 млн км від Землі: NASA завершило випробування лазерного зв'язку (відео)

NASA досягло вражаючої пропускної здатності передавання даних із глибокого космосу за допомогою нової системи лазерного зв'язку.

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У NASA підбили підсумки першої фази випробувань нової технології лазерного зв'язку в космосі під назвою Deep Space Optical Communications. Протягом року вчені передавали й отримували дані, зокрема й відео у високій якості, за допомогою космічного апарата "Психея" і двох наземних станцій, пише ScienceAlert.

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Нова технологія зв'язку для глибокого космосу

Випробування нової технології лазерного зв'язку почалося в жовтні 2023 року, коли до багатого на метали астероїда (16) Психея вирушив космічний апарат "Психея". На ньому було встановлено спеціальний передавач лазерних сигналів, які приймають дві наземні станції. Протягом року вчені неодноразово обмінювалися повідомленнями з космічним апаратом. І тепер перша фаза випробування нової технології завершилася, повідомили в NASA.

За допомогою нової технології лазерного зв'язку можна передавати наукові дані, зображення і відео з високою роздільною здатністю в 100 разів швидше, ніж за допомогою радіохвиль. Ця технологія дасть змогу поліпшити зв'язок між Землею і Марсом, коли там висадяться астронавти. Також вона буде використовуватися для спілкування з місіями в більш глибокий космос.

Спеціальний прилад на апараті "Психея" налаштований на певну частоту інфрачервоного світла. Ця частота набагато вища, ніж у звичайного радіочастотного зв'язку. Таким чином висока частота гарантує вищу швидкість передачі даних і більший обсяг переданої інформації.

За допомогою нової технології лазерного зв'язку можна передавати наукові дані, зображення і відео з високою роздільною здатністю в 100 разів швидше, ніж за допомогою радіохвиль Фото: NASA

Кіт із глибокого космосу

Одним із важливих досягнень у випробуванні нової технології лазерного зв'язку стала передача відео в дуже високій якості з котом одного зі співробітників NASA з відстані 30 млн км від Землі. Апарат "Психея" передав на Землю це відео з високою швидкістю в грудні минулого року.

Коли апарат "Психея" пізніше перебував на відстані 53 млн км він зміг передавати дані з максимальною швидкістю 267 мегабіт за секунду. До речі, 53 млн км — це відстань мінімальна відстань від Землі до Марса, коли Червона планета розташована найближче до нас.

У червні цього року апарат "Психея" передавав дані за допомогою лазерного зв'язку з відстані 390 млн км від Землі. Це майже в 2 рази далі ніж знаходиться наша планета від Сонця. Цього разу дані передавалися зі швидкістю 6,25 мегабіт на секунду. Як і очікували вчені, зі збільшенням відстані швидкість передачі інформації знижується. І все ж це набагато швидше, ніж передача даних за допомогою радіочастотного зв'язку.

Рекорд лазерного зв'язку

Пізніше влітку 2024 року NASA отримало сигнал від апарата "Психея" з відстані 490 млн км. Це найбільша відстань, яка розділяє Землю і Марс під час їхнього орбітального руху навколо Сонця. Це була рекордна відстань, на якій перевірили нову технологію лазерного зв'язку в рамках першої фази випробувань.

За словами вчених з NASA, вони довели, що, як і очікувалося, зниження швидкості передавання даних було пропорційне зворотному квадрату відстані між Землею і зондом "Психея". Останній продовжує свій політ до астероїда (16) Психея, що розташований у головному поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера. Зонд має з'ясувати, чи справді астероїд складається з величезної кількості цінних металів, вартість яких оцінюють у квадрильйони доларів.

У NASA повідомили, що друга коротка фаза випробувань технології лазерного зв'язку розпочнеться на початку листопада, і ця система почне повноцінну роботу наприкінці цього року.

Зонд "Психея" має прибути до своєї мети у 2029 році, тому у NASA буде багато часу, щоб продовжити вивчати ефективність лазерного зв'язку в глибокому космосі. У будь-якому разі, навіть якщо система лазерного зв'язку вийде з ладу, то у зонда "Психея" є резервна система радіочастотного зв'язку.

Астероїд (16) Психея Фото: NASA

Як уже писав Фокус, на Місяці та Марсі є загроза для приземлення космічних кораблів, але з'явилося рішення проблеми. Коли космічні кораблі або посадочні модулі здійснюють посадку, вони піднімають занадто багато пилу, який покриває їхні навігаційні камери.

Раніше цього року, як уже писав Фокус, вчені виявили, що астероїд (16) Психея піддається впливу іржі.

Що стосується лазерів, то, як уже писав Фокус, вчені створили надкороткі лазерні імпульси з найвищою потужністю. Новий найпотужніший пікосекундний лазер може змінити багато технологій.