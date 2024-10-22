На Місяці та Марсі є загроза для приземлення космічних кораблів: з'явилося вирішення проблеми

Коли космічні кораблі або посадкові модулі здійснюють посадку, вони піднімають занадто багато пилу, який покриває їхні навігаційні камери.

Related video

Космічні апарати, які приземляються на запиленій поверхні Місяця і Марса, вихлопними газами двигунів змушують підніматися з поверхні Місяця і Марса запорошений реголіт, що вкриває об'єктиви навігаційних камер. Таким чином погіршується видимість і ускладнюється і без того складна посадка. Учені з Іллінойського університету в Урбані-Шампейні, США, створили новий прилад, який точно вимірює кількість пилу і може зробити посадку на Місяці та Марсі безпечнішою, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На Місяці пил, що піднімається вгору з поверхні, особливо небезпечний для посадки пілотованих космічних кораблів. Наприклад, NASA під час місій "Аполлон" на Місяць з'ясувало, наскільки неприємним може бути вплив місячного пилу. Він погіршував видимість навігаційних камер, засмічував механізми та потрапляв усередину скафандрів астронавтів. Відомо, що багато пилу є і на Марсі, куди плануються в майбутньому пілотовані місії.

Вчені створили прилад RILE, який використовує радар для створення хвиль міліметрового діапазону і вимірює час, який потрібен хвилям, щоб повернутися назад після того, як вони були відбиті від хмар пилу.

За словами вчених, хвилі повинні сповільнюватися при зіткненні з частинками пилу, що здіймається під час приземлення космічного корабля або посадкового модуля на Місяці або Марсі. Прилад можна встановити між посадковими опорами космічного корабля або розгорнути під час процесу спуску, і він збере необхідні дані ще до приземлення. У такий спосіб посадка на Місяці чи Марсі має стати безпечнішою, адже буде точно відома кількість пилу, що здіймається вгору.

Новий радіолокаційний прилад, призначений для вимірювання прилеглого пилу, може зробити посадку космічних апаратів на Місяць і Марс безпечнішою Фото: space.com

Вчені випробували прилад усередині вакуумної камери, в якій імітувалися умови космосу. Замість запорошеного реголіту використовувалися мікрометрові скляні частинки.

За словами дослідників, існують й інші методи вимірювання пилу, але новий прилад ефективніший. Він точно вимірює хмари пилу, які занадто щільні для оптичних вимірювань, але занадто тонкі для вимірювань за допомогою рентгенівських променів.

Учені з NASA вже почали активно вивчати пил на Марсі. Наприклад, за допомогою відеозаписів марсіанського гелікоптера Ingenuity, що вже не працює, вчені вивчили, як і де здіймається пил і якої висоти він може досягати. На пил на Марсі також впливає вітер, що додає складності під час посадки.

Останні розробки в галузі технологій космічних апаратів також допомагають вирішити проблему підйому пилу. Раніше цього року вчені індійської місії "Чандраян-3" на Місяць повідомили, що посадковий модуль використовував найменш потужні двигуни на сьогоднішній день. Завдяки цьому модуль практично не піднімав пил під час спуску, що дало змогу його камерам отримати чітке уявлення про район посадки у вирішальні останні хвилини перед приземленням.

Як уже писав Фокус, фізики створили найпотужніший пікосекундний лазер у світі, який може змінити технології. Вчені створили надкороткі лазерні імпульси з найбільшою потужністю, яку коли-небудь отримували під час експериментів.

Також Фокус писав про те, що на геостаціонарній орбіті вибухнув американський супутник зв'язку, що призвело до створення нових уламків космічного сміття. Причини вибуху поки невідомі, але уламки загрожують іншим супутникам.