Фізики створили найпотужніший пікосекундний лазер у світі: він може змінити технології (фото)

Вчені створили надкороткі лазерні імпульси з найбільшою потужністю, яку коли-небудь отримували під час експериментів.

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Будь-яке досягнення в галузі лазерної фізики має величезне значення, адже поліпшені лазери можна застосовувати в різних галузях: від космічного зв'язку до термоядерної енергетики. Швейцарські фізики змогли створити найпотужніший пікосекундний лазер у світі. Вчені створили надкороткі лазерні імпульси з максимальною потужністю 100 МВт. Дослідження було опубліковано в журналі Optica, пише ScienceAlert.

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Отримані лазерні імпульси тривають менше ніж пікосекунда, а це мільйонна частка мільйонної частки секунди. При цьому максимальна потужність лазера становить 100 МВт, а цього достатньо, щоб протягом короткого часу забезпечити енергією 100 000 пилососів від одного лазерного імпульсу. Середня потужність отриманих лазерних імпульсів становить 550 Вт, а це більше на 50%, ніж вдалося отримати під час минулих експериментів.

Фізики представили короткий імпульсний дисковий лазер, заснований на надтонких дисках, які утримують кристал, що містить атоми ітербію. Диск створює лазерний промінь, коли ці атоми збуджуються.

Круглий диск-підсилювач у центрі лазера Фото: ScienceAlert

Фізики під час експерименту застосували два нововведення. Вони по-особливому розташували дзеркала для того, щоб створити поліпшену "реплікувальну порожнину", яка здатна відображати і посилювати лазерний промінь до більш високих рівнів енергії без втрати стабільності.

Учені створили надкороткі лазерні імпульси з найбільшою потужністю, яку коли-небудь отримували під час експериментів Фото: ScienceAlert

Також вчені використовували в лазері напівпровідникове дзеркало, яке допомагає перетворювати лазерне світло в короткі, потужні імпульси. Це дзеркало було вдосконалено, зокрема за допомогою додавання тонкого сапфірового вікна.

Раніше для такого посилення лазерного світла необхідно було більше енергії та більших інструментів. Але нова установка компактніша й ефективніша, кажуть фізики.

Вчені вважають, що їхній лазер-рекордсмен може мати безліч застосувань. Пікосекундний лазер можна застосувати для проведення високоточних вимірювань і обробки матеріалів. Зокрема, його можна використовувати в надточних годинниках для проведення більш точних вимірювань часу і природних явищ. Такі лазери також можна використовувати для тестування матеріалів без проникнення в них. Наприклад, за допомогою лазера можна шукати дефекти. Також учені вважають, що ці лазери можна використовувати для сканування тіла людини.

Як уже писав Фокус, на орбіті розпався на частини американський супутник і це велика проблема. Уламки супутника є черговою загрозою для космічних апаратів, що працюють.

Також Фокус писав про теорію фізика Никодема Поплавського, який вважає, що чорні діри є проходом в інші світи. При цьому саме вихід матерії з іншого боку чорної діри міг створити початок нашого Всесвіту.