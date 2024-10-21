Чорні діри є воротами в інші Всесвіти: як це змінює теорію Великого вибуху

Якщо ця теорія правильна, то вона може пояснити, як була створена вся матерія в нашому Всесвіті.

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У Всесвіті знаходиться величезна кількість чорних дір, які затягують всередину себе матерію і світло, щоб ті ніколи більше не вийшли назад. Гравітація всередині чорної діри затягує матерію за точку неповернення, звану горизонтом подій, і ущільнює її так сильно, що відома фізика починає там руйнуватися, створюючи сингулярність. Тобто точку нескінченної щільності. Саме ця сингулярність турбує фізиків, бо вона ставить під сумнів найважливіші теорії про Всесвіт. Тому ще 2010 року фізик-теоретик Никодим Поплавський припустив, що чорні діри можуть взагалі не містити сингулярності. Натомість, згідно з теорією фізика, центр чорної діри може містити шлях до іншого Всесвіту. Ця теорія також показує, як саме міг бути створений наш Всесвіт. Хоча теорія привернула велику увагу 14 років тому, зараз вона все ще залишається досить вузькоспеціалізованою серед фізиків, пише Popular Mechanics.

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Нова сила у Всесвіті та біла діра

В основі теорії про чорні діри Поплавського лежить концепція про силу, звану закручуванням. Ця сила поводиться так само, як гравітація, що діє на матерію у Всесвіті. Вчені вважає, що ця концепція може змінити розуміння фізики, адже космологічне закручування може усунути нескінченності та зробити фізику кінцевою.

Згідно з теорією Поплавського, так званий інший бік чорної діри не закінчується сингулярністю, а натомість з'єднаний через міст Ейнштейна-Розена, або червоточину, з чимось, що називається білою дірою. Якщо чорна діра поглинає світло і матерію, то біла діра випускає це все назовні.

Фізик вважає, що за надзвичайно великої щільності закручування виглядає як гравітаційна, відштовхувальна сила і може запобігати появі сингулярності. Поплавський вважає, що цей космічний тунель може пояснити створення всієї матерії в нашому Всесвіті.

За словами фізика, коли батьківський Всесвіт чорної діри стиснувся через закручування, то сингулярність не виникла. Оскільки матерія вже перебувала в межах горизонту подій і хотіла рухатися, вона вирішила створити новий простір, який по суті є нашим Всесвітом.

Фізик-теоретик Нікодем Поплавський припустив, що чорні діри можуть взагалі не містити сингулярності. Натомість, згідно з теорією фізика, центр чорної діри може містити шлях до іншого Всесвіту Фото: Scitech Daily

Великий вибух стався в чорній дірі

Вибух матерії, який стався з іншого боку чорної діри, фізик вважає Великим вибухом, який створив наш Всесвіт. Поплавський, як деякі інші вчені, є прихильником теорії Великого відскоку. Ця теорія передбачає, що наш Всесвіт народився з іншого Всесвіту, який стиснувся, а потім розширився. І так відбувається вічно.

Фізик вважає, що початковий приплив матерії з білої діри в новий Всесвіт викликав ланцюгову реакцію, щоб створити в мільярд разів більше матерії і підштовхнути розширення нашого Всесвіту.

Одна з найбільших проблем цієї теорії полягає в тому, що її надзвичайно важко довести. Але Деян Стойкович з Університету Буффало вважає, що теорія Поплавського логічно обґрунтована, але вона все ще стикається з проблемами. За словами вченого, досі фізики не зіткнулися з жодними спостереженнями, які вимагають введення космологічного закручування. Воно може виникнути поруч із класичними сингулярностями, але це поки що неможливо побачити.

Як довести незвичайну теорію про чорні діри?

Стойкович вважає, що Поплавському потрібно знайти конкретні докази, щоб вивести його теорію із суто гіпотетичного стану. На щастя, є кілька способів для цього, каже вчений. Вивчення того, чи є Всесвіт замкнутим або природи первісного розширення космосу за допомогою дослідження реліктового випромінювання, що залишилося від Великого вибуху, може підтвердити цю теорію.

Як уже писав Фокус, розкрито загадку походження дуже рідкісного типу зоряних вибухів. Досі вчені точно не знали, які зірки вибухають особливими надновими, що створюють важкі хімічні елементи, але позбавлені легких елементів.

Також Фокус писав про те, що фізики отримали найбільш повне уявлення про будову ядра атомів.