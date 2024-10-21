Черные дыры являются воротами в другие Вселенные: как это меняет теорию Большого взрыва

Если данная теория верна, то она может объяснить, как была создана вся материя в нашей Вселенной.

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Во Вселенной находится огромное количество черных дыр, которые затягивают внутрь себя материю и свет, чтобы те никогда больше не вышли обратно. Гравитация внутри черной дыры затягивает материю за точку невозврата, называемую горизонтом событий, и уплотняет ее так сильно, что известная физика начинает там разрушаться, создавая сингулярность. То есть точку бесконечной плотности. Именно эта сингулярность беспокоит физиков, потому что она ставит под сомнение самые важные теории о Вселенной. Поэтому еще в 2010 году физик-теоретик Никодем Поплавский предположил, что черные дыры могут вообще не содержать сингулярности. Вместо этого, согласно теории физика, центр черной дыры может содержать путь в другую Вселенную. Эта теория также показывает, как именно могла быть создана наша Вселенная. Хотя теория привлекла большое внимание 14 лет назад, сейчас она все еще остается довольно узкоспециализированной среди физиков, пишет Popular Mechanics.

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Новая сила во Вселенной и белая дыра

В основе теории о черных дырах Поплавского лежит концепция о силе, называемой закручиванием. Эта сила ведет себя так же, как гравитация, действующая на материю во Вселенной. Ученые считает, что эта концепция может изменить понимание физики, ведь космологическое закручивание может устранить бесконечности и сделать физику конечной.

Согласно теории Поплавского, так называемая другая сторона черной дыры не заканчивается сингулярностью, а вместо этого соединена через мост Эйнштейна-Розена, или червоточину, с чем-то, что называется белой дырой. Если черная дыра поглощает свет и материю, то белая дыра выпускает это все наружу.

Физик считает, что при чрезвычайно больших плотностях закручивание выглядит как гравитационная, отталкивающая сила и может предотвращать появление сингулярности. Поплавский считает, что этот космический туннель может объяснить создание всей материи в нашей Вселенной.

По словам физика, когда родительская Вселенная черной дыры сжалась из-за закручивания, то сингулярность не возникла. Поскольку материя уже находилась в пределах горизонта событий и хотела двигаться, она решила создать новое пространство, которое по сути является нашей Вселенной.

Физик-теоретик Никодем Поплавский предположил, что черные дыры могут вообще не содержать сингулярности. Вместо этого, согласно теории физика, центр черной дыры может содержать путь в другую Вселенную Фото: Scitech Daily

Большой взрыв произошел в черной дыре

Взрыв материи, который произошел из другой стороны черной дыры, физик считает Большим взрывом, который создал нашу Вселенную. Поплавский, как некоторые другие ученые, является приверженцем теории Большого отскока. Эта теория предполагает, что наша Вселенная родилась из другой Вселенной, которая сжалась, а затем расширилась. И так происходит вечно.

Физик считает, что первоначальный приток материи из белой дыры в новую Вселенную вызвал цепную реакцию, чтобы создать в миллиард раз больше материи и подтолкнуть расширение нашей Вселенной.

Одна из самых больших проблем данной теории состоит в том, что ее чрезвычайно трудно доказать. Но Деян Стойкович из Университета Буффало считает, что теория Поплавского логически обоснована, но она все еще сталкивается с проблемами. По словам ученого, до сих пор физики не столкнулись ни с какими наблюдениями, которые требуют введения космологического закручивания. Оно может возникнуть рядом с классическими сингулярностями, но это пока невозможно увидеть.

Как доказать необычную теорию о черных дырах?

Стойкович считает, что Поплавскому нужно найти конкретные доказательства, чтобы вывести его теорию из чисто гипотетического состояния. К счастью, есть несколько способов для этого, говорит ученый. Изучение того, является ли Вселенная замкнутой или природы первоначально расширения космоса с помощью исследования реликтового излучения, оставшегося от Большого взрыва, может подтвердить эту теорию.

Как уже писал Фокус, раскрыта загадка происхождения очень редкого типа звездных взрывов. До сих пор ученые точно не знали, какие звезды взрываются особенными сверхновыми, создающими тяжелые химические элементы, но лишенные легких элементов.

Также Фокус писал о том, что физики получили наиболее полное представление о строении ядра атомов.