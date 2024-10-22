На Луне и Марсе есть угроза для приземления космических кораблей: появилось решение проблемы

Когда космические корабли или посадочные модули совершают посадку, они поднимают слишком много пыли, которая покрывает их навигационные камеры.

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Космические аппараты, которые приземляются на пыльной поверхности Луны и Марса, выхлопными газами двигателей заставляют подниматься с поверхности Луны и Марса пыльный реголит, который покрывает объективы навигационных камер. Таким образом ухудшается видимость и усложняется и без того сложная посадка. Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, США, создали новый прибор, который точно измеряет количество пыли и может сделать посадку на Луне и Марсе более безопасной, пишет Space.

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На Луне пыль, которая поднимается вверх с поверхности, особенно опасна для посадки пилотируемых космических кораблей. Например, NASA во время миссий "Аполлон" на Луну выяснило, насколько неприятным может быть влияние лунной пыли. Она ухудшала видимость навигационных камер, засоряла механизмы и попадала внутрь скафандров астронавтов. Известно, что много пыли находится и на Марсе, куда планируются в будущем пилотируемые миссии.

Ученые создали прибор RILE, который использует радар для создания волн миллиметрового диапазона и измеряет время, которое нужно волнам, чтобы вернуться обратно после того, как они были отражены от облаков пыли.

По словам ученых, волны должны замедляться при столкновении частицами пыли, которая поднимается во время приземления космического корабля или посадочного модуля на Луне или Марсе. Прибор можно установить между посадочными опорами космического корабля или развернуть во время процесса спуска, и он соберет необходимые данные еще до приземления. Таким образом посадка на Луне или Марсе должна стать более безопасной, ведь будет точно известно количество поднимаемой вверх пыли.

Новый радиолокационный прибор, предназначенный для измерения близлежащей пыли, может сделать посадку космических аппаратов на Луну и Марс более безопасной Фото: space.com

Ученые испытали прибор внутри вакуумной камеры, в которой имитировались условия космоса. Вместо пыльного реголита использовались микрометровые стеклянные частицы.

По словам исследователей, существуют и другие методы измерения пыли, но новый прибор более эффективный. Он точно измеряет облака пыли, которые слишком плотные для оптических измерений, но слишком тонкие для измерений с помощью рентгеновских лучей.

Ученые из NASA уже начали активно изучать пыль на Марсе. Например, с помощью видеозаписей уже неработающего марсианского вертолета Ingenuity ученые изучили, как и где поднимается пыль и какой высоты она может достигать. На пыль на Марсе также влияет ветер, что добавляет сложности при посадке.

Последние разработки в области технологий космических аппаратов также помогают решить проблему подъема пыли. Ранее в этом году ученые индийской миссии "Чандраян-3" на Луну сообщили, что посадочный модуль использовал наименее мощные двигатели на сегодняшний день. Благодаря этому модуль практически не поднимал пыль во время спуска, что позволило его камерам получить четкое представление о районе посадки в решающие последние минуты перед приземлением.

Как уже писал Фокус, физики создали самый мощный пикосекундный лазер в мире, который может изменить технологии. Ученые создали сверхкороткие лазерные импульсы с самой большой мощностью, когда-либо получаемой во время экспериментов.

Также Фокус писал о том, что на геостационарной орбите взорвался американский спутник связи, что привело к созданию новых обломков космического мусора. Причины взрыва пока неизвестна, но обломки угрожают другим спутникам.