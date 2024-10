Більше за гору Еверест: гість із космосу прибув на Землю 3 млрд років тому і допоміг розвитку життя

Учені вважають, що приблизно 3,26 млрд років тому на Землю впав гігантський астероїд, який не знищив ранні живі організми, а допоміг їм процвітати.

Мільярди років тому на Землю часто падали астероїди різних розмірів. Учені вважають, що один із таких астероїдів, який був у 200 разів більшим за камінь, що знищив динозаврів, прибув із космосу і впав на Землю приблизно 3,26 млрд років тому. Хоча тоді на нашій планеті було менше кисню, але все ж таки була рідка вода й існували перші найпростіші живі організми. Хоча зіткнення астероїда із Землею мало б знищити життя, вчені вважають, що ця подія навпаки призвела до його процвітання. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише IFLScience.

Автори дослідження провели аналіз зразків гірських порід у Південній Африці та виявили свідчення падіння на Землю понад 3 млрд років тому астероїда, який отримав назву S2. Учені вважають, що цей астероїд за розмірами був у 4 рази більшим за гору Еверест (висота найвищої гори на Землі становить трохи понад 8,8 км) і приблизно у 200 разів більшим за астроїд, який убив динозаврів і більшу частину життя на Землі понад 60 млн років тому. Дослідження показало, як цей гігантський удар міг вплинути на перші життєві форми на нашій планеті, які існували 3,26 млрд років тому.

Учені вважають, що падіння астероїда спричинило гігантське цунамі, яке змінило склад стародавнього океану і призвело до викиду гірських порід у прибережні райони. Також цей удар призвів до нагрівання атмосфери, випаровування верхнього шару океану і до того, що атмосфера Землі наповнилася величезною хмарою пилу. Через нестачу сонячного світла припинився фотосинтез.

Хоча руйнування були колосальними, все ж найпростіше життя, що мешкало на той час на планеті, як показує дослідження, змогло пережити катастрофу. Вчені з'ясували, що мікроорганізми швидко відновилися і різко підвищилася кількість популяції одноклітинних організмів, які харчуються фосфором і залізом.

Учені вважають, що залізо було піднято під час удару з глибин океану і перенесено цунамі в прибережні райони. Що стосується фосфору, то його з собою приніс сам астероїд, а також кількість цього елемента збільшилася через ерозію на суші. Таким чином деякі мікроорганізми, хоч і недовгий час, але процвітали після ударної події.

За словами авторів дослідження, хоча більшість падінь астероїдів не принесли нічого хорошого для життя на Землі в далекому минулому, новий аналіз гірських порід показує, що інколи все було навпаки і раннє життя могло процвітати в, здавалося б, несприятливих умовах.

Вчені виявили свідчення ще семи падінь астероїдів у ранні епохи існування Землі і тепер мають намір продовжити своє дослідження, щоб краще зрозуміти, як ці удари вплинули не тільки на життя на Землі, а й на всю планету.

