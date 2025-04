Зоряні війни вже близько: китайські "космічні сталкери"

Почалося: космічна війна вже на підході, причому набагато раніше, ніж цього хотілося б Вашингтону. За останній тиждень зі столиці США надійшли дві новини: по-перше, про перспективи створення російського супутника, який зможе скидати ядерні бомби на цілі, що нічого не підозрюють, з навколоземної орбіти; по-друге, про доповідь Космічних сил США про те, що вони спостерігали за китайськими коорбітальними супутниками, які ведуть догфайт на навколоземній орбіті.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про майбутні конфлікти в космічному просторі.

Космос — наступний рубіж війни

Спочатку поговоримо про важливість космосу як стратегічної області ведення бойових дій.

Хоча збройні сили Китаю та/або Росії насилу здолали б американські збройні сили в конвенційній війні, застосування нетрадиційних тактик — насамперед знищення американських космічних засобів — зробило б американську армію на Землі глухою, німою і сліпою.

Саме тому китайські коорбітальні супутники вели "догфайти" в космосі. Вони відпрацьовували координаційні маневри на той випадок, якщо Пекін вирішить, що подальше існування під постійною загрозою військової переваги США просто неприйнятне. У цей момент Пекін спочатку знищить ключові американські супутники в космосі, перш ніж навіть задумається про нанесення удару в іншому місці на Землі, наприклад на Тайвані.

Позбавивши американців космічних засобів під час війни, китайці (або росіяни) зможуть завдати США поразки, уникнувши всієї потужності американської армії на Землі. Вони могли б просто знерухомити американців із космосу. Це і є концепція "космічного Перл-Гарбора".

Що таке Space Stalker?

Коорбітальний супутник, або Space Stalker, — це супутник, зазвичай швидший, менший і дешевший, ніж американські супутники, здатний атакувати ці дорожчі американські системи.

Ці "космічні сталкери" оснащені різними функціями — наприклад, захватними клешнями, які допомагають їм зачепитися за цільовий супутник і або фізично вивести його з ладу, або зіштовхнути з орбіти, відправивши в падіння у бік Землі, або, як продемонстрували росіяни в 2014 році за допомогою свого супутника на орбіті "Луч", спробувати перехопити важливі сигнали, що йдуть на західний супутник і з нього. Під час інциденту 2014 року росіяни досить успішно випробували свої можливості проти французького супутника-шпигуна на низькій навколоземній орбіті.

Модель російського супутника "Луч" Фото: РИА

На низькій навколоземній орбіті розташовано кілька найважливіших американських і союзних систем спостереження, які китайці хотіли б вивести з ладу. Ба більше, 2021 року китайці продемонстрували здатність виводити коорбітальні супутники Space Stalker на далеку, але важливу геосинхронну (ГСО) орбіту навколо Землі.

На цій віддаленій орбіті розташовані найважливіші американські супутники. ГСО обрали як місце базування цих систем ще за часів холодної війни, коли практично ніхто не міг загрожувати ключовим американським супутникам, які перебувають тут.

Яким американським супутникам загрожує атака?

У 2021 році китайський апарат Shijian-21 продемонстрував здатність відстежувати американські супутники на ГСО. Навіть на такій відстані від Землі китайському космічному сталкеру не важко буде саботувати чутливі американські системи на такій високій орбіті. Найважливіші супутникові угруповання, такі як Nuclear Command, Communication and Control (NC3), Wideband Global Satcom (WGS) і Mobile-User Objective System (MUOS) ВМФ США, обертаються навколо Землі на ГСО.

Китай може легко порушити координацію дій військових кораблів ВМС США, вивівши з ладу угруповання MUOS, або позбавити армію можливості наносити далекобійні синхронні удари на Землі, знищивши угруповання WGS. Відправивши свої супутники в "догфайт", Китай може навіть нашкодити найпотужнішій ядерній тріаді Америки, пошкодивши супутники NC3.

Хоча це крайній крок з боку Китаю, рішення Пекіна вторгнутися на Тайвань, порушивши при цьому регіональний порядок, саме по собі є крайнім кроком. Надія Китаю на захоплення Тайваню залежатиме від його здатності завадити проєктуванню американської могутності. Одним із таких методів можуть стати протикосмічні атаки за допомогою Space Stalker.

3D модель супутника Wideband Global Satcom Фото: Відкриті джерела

Як захиститися від атак на супутники

Необхідно повністю переосмислити супутникову архітектуру Америки. Для початку, як стверджує Брайан Г. Чоу, Космічним силам США необхідно розробити і розгорнути власні коорбітальні супутники. Однак замість того, щоб атакувати ними китайські або російські супутники, американські коорбітальні супутники можна було б використовувати як супутники-охоронці. Як випливає з назви, ці коорбітальні системи могли б фізично захистити чутливі американські супутники від атак типу Space Stalker.

У ширшому сенсі американці повинні модернізувати методи розробки і розгортання супутників для збройних сил загалом. Пентагон прагне впихнути якомога більше можливостей в окремі супутники, істотно збільшуючи їхню вагу і складність (а отже, і вартість) цих систем. Для багатьох критично важливих військових супутників вкрай мало запчастин.

Це ще одна важлива причина, через яку і Китай, і Росія замишляють знищити ці супутники: знищення американських систем у космосі не тільки зробить американські збройні сили на Землі глухими, німими і сліпими, — Пентагон не зможе легко і своєчасно замінити ці системи.

Вашингтон має взяти на озброєння модель SpaceX Starlink. Розміщуючи маленькі і нескладні супутники у великих угрупованнях, Starlink проклав шлях у майбутнє розробки супутників. Ці системи важко знищити, а в разі їх втрати відносна простота і малі розміри дають змогу компанії SpaceX легко і недорого замінити їх без перерви в роботі.

Саме таку модель мають взяти на озброєння американські військові.

Тим часом Космічним силам необхідно вжити активних заходів для ефективнішого захисту наявних угруповань від китайських "космічних сталкерів", які вестимуть "догфайти" з американськими супутниками і, безсумнівно, переможуть їх, а отже, переможуть і американців на Землі.

Космічна війна вже почалася. Вона не схожа на ту, що часто зображують у популярних науково-фантастичних фільмах і телесеріалах. Але на відміну від цих вигаданих воєн, реальні космічні війни матимуть серйозні наслідки для існування Сполучених Штатів як домінуючої світової держави.

