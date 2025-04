Звездные войны уже близко: китайские "космические сталкеры"

Началось: космическая война уже на подходе, причем гораздо раньше, чем этого хотелось бы Вашингтону. За последнюю неделю из столицы США поступили две новости: во-первых, о перспективах создания российского спутника, который сможет сбрасывать ядерные бомбы на ничего не подозревающие цели с околоземной орбиты; во-вторых, о докладе Космических сил США о том, что они наблюдали за китайскими коорбитальными спутниками, ведущими догфайт на околоземной орбите.

Космос – следующий рубеж войны

Сначала поговорим о важности космоса как стратегической области ведения боевых действий.

Хотя вооруженные силы Китая и/или России с трудом одолели бы американские вооруженные силы в конвенциональной войне, применение нетрадиционных тактик – в первую очередь уничтожение американских космических средств – сделало бы американскую армию на Земле глухой, немой и слепой.

Именно поэтому китайские коорбитальные спутники вели "догфайты" в космосе. Они отрабатывали координационные маневры на тот случай, если Пекин решит, что дальнейшее существование под постоянной угрозой военного превосходства США просто неприемлемо. В этот момент Пекин сначала уничтожит ключевые американские спутники в космосе, прежде чем даже задумается о нанесении удара в другом месте на Земле, например на Тайване.

Лишив американцев космических средств во время войны, китайцы (или русские) смогут нанести США поражение, избежав всей мощи американской армии на Земле. Они могли бы просто обездвижить американцев из космоса. Это и есть концепция "космического Перл-Харбора".

Что такое Space Stalker?

Коорбитальный спутник, или Space Stalker, – это спутник, обычно более быстрый, маленький и дешевый, чем американские спутники, способный атаковать эти более дорогие американские системы.

Эти "космические сталкеры" оснащены разными функциями – например, захватными клешнями, которые помогают им зацепиться за целевой спутник и либо физически вывести его из строя, либо столкнуть с орбиты, отправив в падение в сторону Земли, либо, как продемонстрировали русские в 2014 году с помощью своего соорбитального спутника "Луч", попытаться перехватить важные сигналы, идущие на западный спутник и с него. Во время инцидента 2014 года русские весьма успешно испытали свои возможности против французского спутника-шпиона на низкой околоземной орбите.

Модель российского спутника "Луч" Фото: РИА

На низкой околоземной орбите находится несколько важнейших американских и союзных систем наблюдения, которые китайцы хотели бы вывести из строя. Более того, в 2021 году китайцы продемонстрировали способность выводить коорбитальные спутники Space Stalker на далекую, но важную геосинхронную (ГСО) орбиту вокруг Земли.

На этой удаленной орбите находятся важнейшие американские спутники. ГСО была выбрана в качестве места базирования этих систем еще во времена холодной войны, когда практически никто не мог угрожать находящимся здесь ключевым американским спутникам.

Каким американским спутникам угрожает атака?

В 2021 году китайский аппарат Shijian-21 продемонстрировал способность отслеживать американские спутники на ГСО. Даже на таком расстоянии от Земли китайскому космическому сталкеру не составит труда саботировать чувствительные американские системы на столь высокой орбите. Важнейшие спутниковые группировки, такие как Nuclear Command, Communication and Control (NC3), Wideband Global Satcom (WGS) и Mobile-User Objective System (MUOS) ВМФ США, вращаются вокруг Земли на ГСО.

Китай может легко нарушить координацию действий военных кораблей ВМС США, выведя из строя группировку MUOS, или лишить армию возможности наносить дальнобойные синхронные удары на Земле, уничтожив группировку WGS. Отправив свои спутники в "догфайт", Китай может даже навредить мощнейшей ядерной триаде Америки, повредив спутники NC3.

Хотя это крайний шаг со стороны Китая, решение Пекина вторгнуться на Тайвань, нарушив при этом региональный порядок, само по себе является крайним шагом. Надежда Китая на захват Тайваня будет зависеть от его способности помешать проецированию американской мощи. Одним из таких методов могут стать противокосмические атаки с помощью Space Stalker.

3D модель спутника Wideband Global Satcom Фото: Открытые источники

Как защититься от атак на спутники

Необходимо полностью переосмыслить спутниковую архитектуру Америки. Для начала, как утверждает Брайан Г. Чоу, Космическим силам США необходимо разработать и развернуть собственные коорбитальные спутники. Однако вместо того, чтобы атаковать ими китайские или российские спутники, американские коорбитальные спутники можно было бы использовать в качестве спутников-телохранителей. Как следует из названия, эти коорбитальные системы могли бы физически защитить чувствительные американские спутники от атак типа Space Stalker.

В более широком смысле американцы должны модернизировать методы разработки и развертывания спутников для вооруженных сил в целом. Пентагон стремится впихнуть как можно больше возможностей в отдельные спутники, существенно увеличивая их вес и сложность (а значит, и стоимость) этих систем. Для многих критически важных военных спутников крайне мало запчастей.

Это еще одна важная причина, по которой и Китай, и Россия замышляют уничтожить эти спутники: уничтожение американских систем в космосе не только сделает американские вооруженные силы на Земле глухими, немыми и слепыми, – Пентагон не сможет легко и своевременно заменить эти системы.

Вашингтону должен взять на вооружение модель SpaceX Starlink. Размещая маленькие и несложные спутники в крупных группировках, Starlink проложил путь в будущее разработки спутников. Эти системы трудно уничтожить, а в случае их потери относительная простота и малые размеры позволяют компании SpaceX легко и недорого заменить их без перерыва в работе.

Именно такую модель должны взять на вооружение американские военные.

Тем временем Космическим силам необходимо принять активные меры для более эффективной защиты существующих группировок от китайских "космических сталкеров", которые будут вести "догфайты" с американскими спутниками и, несомненно, победят их, а значит, победят и американцев на Земле.

Космическая война уже началась. Она не похожа на ту, что часто изображают в популярных научно-фантастических фильмах и телесериалах. Но в отличие от этих вымышленных войн, реальные космические войны будут иметь серьезные последствия для существования Соединенных Штатов как доминирующей мировой державы.

