Люди і динозаври співіснували на Землі: у цій теорії є частка правди

Нове опитування показало, що трохи понад 40% американців насправді вірять, що люди та найбільші хижаки на планеті існували в один і той самий час. Ще 16% респондентів заявили, що не впевнені чи було це насправді.

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Про це пише IFLScience.

Динозаври — одні з найбільших і найнебезпечніших хижаків в історії Землі. Опитування, проведене YouGov, показало цікаві результати. Виявляється, понад 40% американців насправді вірять, що люди й динозаври співіснували на планеті пліч-о-пліч. І ні, більшість із них не мали на увазі сучасних птахів, які технічно є пернатими динозаврами.

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Ще 27% американців вважали, що люди та динозаври "ймовірно" жили на планеті в один і той самий час; ще 14% заявили, що "безумовно" думають, що це так. Лише чверть респондентів заявили, що це "безумовно" не відповідає дійсності, тоді як 18% респондентів вважають, що ця ідея "імовірно" не точна. Решта 16% не були впевнені у відповіді.

Дослідники вважають, що релігійні переконання, ймовірно, мали великий вплив на результати опитування. Результати дослідження вказують на те, що серед "відроджених" християн 56% вважають, що люди та динозаври в минулому жили на Землі пліч-о-пліч, тоді як 22% упевнені, що це не так.

Водночас більшість не відроджених американців, 51%, відкидають ідею про те, що люди й динозаври співіснували на Землі. Передбачається, що цей розрив у результатах, імовірно, зумовлений релігійними переконаннями. Зокрема, йдеться про креаціонізм молодої Землі, який буквально інтерпретує Біблію і припускає, що Землі всього 6000-10 000 років.

Якщо говорити про науку, у вчених є неспростовні докази того, що планета набагато старша. Попередні дослідження показали, що Земля насправді утворилася в один час із рештою Сонячної системи — близько 4,5 мільярда років тому. Це вказує на те, що вік нашої планети відповідає третині віку Всесвіту, близько 13,8 мільярда років.

Науковці також зазначають, що люди та динозаври, очевидно, не існували на Землі в один і той самий час — це підтверджують численні свідчення з викопних літописів, геологічної стратиграфії, радіометричного датування, еволюційної біології, кліматичних даних і подій масового вимирання.

Раніше дослідники вже виявили, що непташині динозаври насправді були стерті з лиця Землі близько 66 мільйонів років тому під час масового вимирання, спричиненого падінням астероїда на півострів Юкатан. Для порівняння, рід Homo — людський рід — виник між 3 і 2,5 мільйона років тому. Лише 200 000-300 000 років тому наш вид — Homo sapiens — еволюціонував від інших видів Homo в Африці.

Усе це дає змогу з упевненістю заявити, що люди й динозаври просто не могли співіснувати на Землі — їх розділяють понад 60 мільйонів років історії планети. Однак все не так просто, якщо говорити про птахоподібних динозаврів.

Більшість тварин, яких ми називаємо "динозаврами", загинули близько 66 мільйонів років тому, проте один скарб зберігся: йдеться про Aves. По суті, це птахи — від голуба до яструба, від курки до ему — які походять від пернатих динозаврів-тероподів, що жили в так звану епоху динозаврів.

З огляду на те, що скарб Aves все ще живий і процвітає на Землі, можна стверджувати, що люди та динозаври насправді сьогодні ділять одну планету.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах все ще можуть жити динозаври: вчені з'ясували, як їх знайти.