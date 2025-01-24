Знайдено точку, де на Землі з'явилися перші динозаври: вчені не можуть до неї підібратися (фото)

Дослідники вважають, що скам'янілості найперших динозаврів у світі поховані в місцях, які майже неможливо дослідити

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За мільярди років свого існування наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі тварини, як-от динозаври, давно вимерли, а інші — продовжують процвітати й досі. Вчені століттями знаходять скам'янілості стародавніх тварин, що дає нам змогу дізнатися більше про те, як вони жили та еволюціонували, пише Science Alert.

Тепер учені вважають, що стародавні скам'янілості найперших динозаврів у світі можуть бути поховані в місцях, які майже неможливо дослідити. Таких висновків дійшли автори нового дослідження з Університетського коледжу Лондона та музею природної історії Великої Британії.

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Найдавніші скам'янілості динозаврів, зареєстровані на цю мить, датуються 230 мільйонами років. Ці зразки, як відомо, виявлено в місцях, які в минулому були частиною Гондвани — південної половини суперконтиненту Пангея, що розпався. Вченим відомо, що вони займають відносно віддалені гілки генеалогічного древа динозаврів, що дає змогу припустити: вони вже еволюціонували й, можливо, поширювалися світом протягом мільйонів років.

Ба більше, відкриття динозаврів того ж періоду в тому, що було північною частиною суперконтиненту, Лавразією, тільки ще більше перевернуло наше розуміння історії динозаврів. Утім, деякі палеонтологи вважають, що істинна "відправна точка" динозаврів все ще не була встановлена. У новому дослідженні вчені припустили, що відправна точка для всіх цих "жахливих ящерів" насправді може ховатися в деяких із найбільш важкодоступних місць Землі.

Карта Пангеї близько 250 мільйонів років тому, на початку тріасового періоду Фото: Wikimedia Commons

Між претензіями кожної півкулі на найбільш ранні скам'янілості лежить величезна прогалина в літописі навколо екватора. Легко припустити, що там, де скам'янілості динозаврів не були виявлені, хижаків просто не було, але це не обов'язково так. І на те є кілька причин.

За словами провідного автора дослідження Джола Хіта, щоб знайти скам'янілості, необхідно, щоб вони спочатку збереглися. Для викопних слідів, таких як відбитки ніг, відбиток у м'якому бруді має бути заповнений пухким піском, який потім ущільнюється. Для формування скам'янілості тіла туша тварини повинна бути покрита брудом або мулом досить скоро після смерті, щоб вона не згнила повністю.

Але навіть у разі утворення ідеальної скам'янілості, вчені не обов'язково змогли б її знайти, особливо у важкодоступних місцях. У своїй новій роботі команда зазначає, що палеонтологічні експедиції до Амазонії та Сахари не були поширені достатньо, щоб ми могли виявити щось подібне. Ба більше, такі роботи надзвичайно складні в реалізації.

Автори дослідження припустили, що саме такі райони як Сахара та Амазонія насправді можуть бути "відправними точками" динозаврів. Також добре відомо, що соціально-економічні чинники та спадщина колоніалізму в поєднанні з політичною нестабільністю, ймовірно, перешкоджали дослідницьким зусиллям у цих регіонах.

Під час дослідження вчені змоделювали радіацію динозаврів у зворотному напрямку, використавши відомі скам'янілості хижаків, таксономічні дані щодо динозаврів та їхніх родичів-рептилій, а також географію періоду. Замість того щоб припускати, що місця без скам'янілостей дорівнюють місцям без динозаврів, ці регіони були віднесені до категорії з відсутньою інформацією.

Художня ілюстрація ньясазавра, який може бути найбільш раннім відомим динозавром або близьким родичем ранніх динозаврів Фото: The Trustees of the Natural History Museum

У кожному з трьох сценаріїв вчені розглянули три різні ситуації на основі запропонованих еволюційних дерев.

Походження з Гондвани в низьких широтах, доказом чого можуть слугувати Сахара й Амазонка, найпереконливіше підтверджується моделлю, в якій сілезавриди є предками птахотазових динозаврів. Зазначимо, що птахотазові динозаври є однією з трьох основних груп динозаврів, але вона дивним чином відсутня в ранньому літописі скам'янілостей. Однак якщо сілезавриди є їхніми предками, вони могли б заповнити цю прогалину.

Вчені розглянули ймовірність того, що низькоширотна Гондвана є середньою точкою між найбільш ранніми скам'янілостями динозаврів у нашому поточному літописі. Автори дослідження зазначають, досі не було знайдено жодних скам'янілостей динозаврів у регіонах Африки та Південної Америки, що колись складали цю частину Гондвани. Утім, учені визнають, що це може бути пов'язано лише з тим, що вчені поки що не натрапили на потрібне місце.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах все ще можуть жити динозаври: вчені з'ясували, як їх знайти.