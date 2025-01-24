Найдена точка, где на Земле появились первые динозавры: ученые не могут к ней подобраться (фото)

Исследователи считают, что окаменелости самых первых динозавров в мире захоронены в местах, которые почти невозможно исследовать

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За миллиарды лет своего существования наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые животные, как динозавры, давно вымерли, а другие — продолжают процветать до сих пор. Ученые столетиями находят окаменелости древних животных, что позволяет нам узнать больше о том, как они жили и эволюционировали, пишет Science Alert.

Теперь ученые считают, что древние окаменелости самых первых динозавров в мире могут быть захоронены в местах, которые почти невозможно исследовать. К таким выводам пришли авторы нового исследования из Университетского колледжа Лондона и музея естественной истории Великобритании.

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Самые древние окаменелости динозавров, зарегистрированные на данный момент, датируются 230 миллионами лет. Эти образцы, как известно, обнаружены в местах, которые в прошлом были частью Гондваны — южной половины распавшегося суперконтинента Пангея. Ученым известно, что они занимают относительно отдаленные ветви генеалогического древа динозавров, что позволяет предположить: они уже эволюционировали и, возможно, распространялись по миру в течение миллионов лет.

Более того, открытие динозавров того же периода в том, что было северной частью суперконтинента, Лавразией, только еще больше перевернуло наше понимание истории динозавров. Впрочем, некоторые палеонтологи считают, что истинная "отправная точка" динозавров все еще не была установлена. В новом исследовании ученые предположили, что отправная точка для всех этих "ужасных ящеров" на самом деле может скрываться в некоторых из самых труднодоступных мест Земли.

Карта Пангеи около 250 миллионов лет назад, в начале триасового периода Фото: Wikimedia Commons

Между претензиями каждого полушария на самые ранние окаменелости лежит огромный пробел в летописи вокруг экватора. Легко предположить, что там, где окаменелости динозавров не были обнаружены, хищников просто не было, но это не обязательно так. И на то есть несколько причин.

По словам ведущего автора исследования Джола Хита, чтобы найти окаменелости, необходимо, чтобы они изначально сохранились. Для ископаемых следов, таких как отпечатки ног, отпечаток в мягкой грязи должен быть заполнен рыхлым песком, который затем уплотняется. Для формирования окаменелости тела туша животного должна быть покрыта грязью или илом достаточно скоро после смерти, чтобы она не сгнила полностью.

Но даже в случае образования идеальной окаменелости, ученые не обязательно смогли бы ее найти, особенно в труднодоступных местах. В своей новой работе команда отмечает, что палеонтологические экспедиции в Амазонию и Сахару не были распространены достаточно, чтобы мы могли обнаружить нечто подобное. Более того, такие работы чрезвычайно сложны в реализации.

Авторы исследования предположили, что именно такие районы как Сахара и Амазония на самом деле могут быть "отправными точками" динозавров. Также хорошо известно, что социально-экономические факторы и наследие колониализма в сочетании с политической нестабильностью, вероятно, препятствовали исследовательским усилиям в этих регионах.

В ходе исследования ученые смоделировали радиацию динозавров в обратном направлении, использовав известные окаменелости хищников, таксономические данные по динозаврам и их родственникам-рептилиям, а также географию периода. Вместо того чтобы предполагать, что места без окаменелостей равны местам без динозавров, эти регионы были отнесены к категории с отсутствующей информацией.

Художественная иллюстрация ньясазавра, который может быть самым ранним известным динозавром или близким родственником ранних динозавров Фото: The Trustees of the Natural History Museum

В каждом из трех сценариев ученые рассмотрели три разные ситуации на основе предложенных эволюционных деревьев.

Происхождение из Гондваны в низких широтах, доказательством чего могут служить Сахара и Амазонка, наиболее убедительно подтверждается моделью, в которой силезавриды являются предками птицетазовых динозавров. Отметим, что птицатазовые динозавры являются одной из трех основных групп динозавров, но она странным образом отсутствует в ранней летописи окаменелостей. Однако если силезавриды являются их предками, они могли бы заполнить этот пробел.

Ученые рассмотрели вероятность того, что низкоширотная Гондвана является средней точкой между самыми ранними окаменелостями динозавров в нашей текущей летописи. Авторы исследования отмечают, до сих пор не было найдено никаких окаменелостей динозавров в регионах Африки и Южной Америки, которые когда-то составляли эту часть Гондваны. Впрочем, ученые признают, что это может быть связано лишь с тем, что ученые пока не наткнулись на нужное место.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти.