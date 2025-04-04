Люди и динозавры сосуществовали на Земле: в этой теории есть доля правды

Новый опрос показал, что чуть более 40% американцев на самом деле верят, что люди и крупнейшие хищники на планете существовали в одно и то же время. Еще 16% респондентов заявили, что не уверены было ли это на самом деле.

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Об этом пишет IFLScience.

Динозавры — одни из крупнейших и опасных хищников в истории Земли. Опрос, проведенный YouGov, показал любопытные результаты. Оказывается, более 40% американцев на самом деле верят, что люди и динозавры сосуществовали на планете бок о бок. И нет, большинство из них не имели в виду современных птиц, которые технически являются пернатыми динозаврами.

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Еще 27% американцев считали, что люди и динозавры "вероятно" жили на планете в одно и то же время; еще 14% заявили, что "определенно" думают, что это так. Лишь четверть респондентов заявили, что это "определенно" не соответствует действительности, в то время как 18% респондентов считают, что эта идея "вероятно" не точна. Остальные 16% не были уверены в ответе.

Исследователи считают, что религиозные убеждения, вероятно, оказали большое влияние на результаты опроса. Результаты исследования указывают на то, что среди "возрожденных" христиан 56% считают, что люди и динозавры в прошлом жили на Земле бок о бок, в то время как 22% уверены, что это не так.

В то же время большинство не возрожденных американцев, 51%, отвергают идею о том, что люди и динозавры сосуществовали на Земле. Предполагается, что этот разрыв в результатах, вероятно, обусловлен религиозными убеждениями. В частности, речь идет о креационизме молодой Земли, который буквально интерпретирует Библию и предполагает, что Земле всего 6000–10 000 лет.

Если говорить о науке, у ученых есть неопровержимые доказательства того, что планета намного старше. Предыдущие исследования показали, что Земля на самом деле образовалась в одно время с остальной частью Солнечной системы — около 4,5 миллиарда лет назад. Это указывает на то, что возраст нашей планеты соответствует трети возраста Вселенной, около 13,8 миллиарда лет.

Ученые также отмечают, что люди и динозавры, очевидно, не существовали на Земле в одно и то же время — это подтверждают многочисленные свидетельства из ископаемых летописей, геологической стратиграфии, радиометрического датирования, эволюционной биологии, климатических данных и событий массового вымирания.

Ранее исследователи уже обнаружили, что нептичьи динозавры на самом деле были стерты с лица Земли около 66 миллионов лет назад во время массового вымирания, вызванного падением астероида на полуостров Юкатан. Для сравнения, род Homo — человеческий род — возник между 3 и 2,5 миллиона лет назад. Только 200 000–300 000 лет назад наш вид — Homo sapiens — эволюционировал от других видов Homo в Африке.

Все это позволяет с уверенностью заявить, что люди и динозавры попросту не могли сосуществовать на Земле — их разделяют более 60 миллионов лет истории планеты. Однако все не так просто, если говорить о птицеподобных динозавров.

Большинство животных, которых мы называем "динозаврами", погибли около 66 миллионов лет назад, однако одна клада сохранилась: речь идет о Aves. По сути, это птицы — от голубя до ястреба, от курицы до эму — которые произошли от пернатых динозавров-тероподов, живших в так называемую эпоху динозавров.

Учитывая, что клада Aves все еще жива и процветает на Земле, можно утверждать, что люди и динозавры на самом деле сегодня делят одну планету.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти.