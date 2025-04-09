Первая микролуна в 2025: что это за явление и когда его можно увидеть в Украине

В Украине в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, в небе можно будет увидеть микролуну.

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Об этом сообщает Associated Press. Луна будет выглядеть немного меньше и тусклее, чем обычно.

Луну лучше наблюдать с улицы.

Микролуние — это астрономическое явление, когда спутник планеты находится в самом дальнем от Земли положении (апогее) на расстоянии 406 007 км. Это явление можно наблюдать несколько раз в год, когда полная фаза Луны совпадает с ее орбитой. В следующий раз его можно будет увидеть в мае.

В этот день луна может выглядеть примерно на 13% меньше и на 30% тусклее по сравнению с суперлунием. Визуально заметить разницу в размерах невооруженным глазом сложно, лучше явление можно увидеть с помощью фотосъемки.

Напомним, что ночью 14 марта можно было увидеть первое затмение года. Тогда на небе взошла кровавая луна. Мартовское полнолуние называется "Луной червя", но месяцы, которые приобретают мрачные багровые оттенки во время полного лунного затмения, называются "Кровавыми месяцами".

Через две недели, 29 марта, можно было наблюдать редкое явление — частичное солнечное затмение. Тогда суперлуние прошло перед солнцем, частично заслонив его. Луна вошла в перигей — это точка на эллиптической орбите, на которой она максимально приближена к Земле.