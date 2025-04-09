Перший мікромісяць в 2025: що це за явище і коли його можна побачити в Україні

В Україні в ніч з суботи на неділю, 13 квітня, у небі можна буде побачити мікромісяць.

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Про це повідомляє Associated Press. Місяць виглядатиме трохи меншим і тьмянішим, ніж зазвичай.

Місяць краще спостерігати з вулиці.

Мікромісяць – це астрономічне явище, коли супутник планети знаходиться в найдальшому від Землі положенні (апогеї) на відстані 406 007 км. Це явище можна спостерігати кілька разів на рік, коли повна фаза Місяця збігається з її орбітою. Наступного разу його можна буде побачити в травні.

В цей день місяць може виглядати приблизно на 13% меншим і на 30% тьмянішим у порівнянні з супермісяцем. Візуально помітити різницю в розмірах неозброєним оком складно, краще явище можна побачити за допомогою фотозйомки.

Нагадаємо, що вночі 14 березня можна було побачити перше затемнення року. Тоді на небі зійшов кривавий місяць. Березневий повний місяць називається "Місяцем хробака", але місяці, які набувають похмурих багряних відтінків під час повного місячного затемнення, називаються "Кривавими місяцями".

Через два тижні, 29 березня, можна було спостерігати рідкісне явище — часткове сонячне затемнення. Тоді супермісяць пройшов перед сонцем, частково затуливши його. Місяць увійшов в перігей — це точка на еліптичній орбіті, на якій він максимально наближений до Землі.