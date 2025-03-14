Місяць кривавого хробака і затемнення: сьогодні на небі можна побачити справжнє шоу

Рідкісне космічне явище не повториться до березня наступного року. А незабаром відбудеться сонячне затемнення.

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Сьогодні відбудеться перше затемнення року і на небі зійшов кривавий місяць. Українцям вдасться побачити тільки початок затемнення, проте ефектне видовище кривавого місяця можна спостерігати вже зараз. Про рідкісне космічне явище пише Space.

Кривавий місяць і повне затемнення

Уранці 14 березня розпочнеться перше з двох затемнень цього місяця — повне місячне затемнення. Астрономічне явище можна буде спостерігати з будь-якої точки, де Місяць у цей час буде над горизонтом. Українці зможуть побачити початок на власні очі.

Під час повного місячного затемнення можна побачити, як Місяць проходить крізь тінь Землі. З наближенням максимального затемнення — Місяць перетворюється на темно-багрову сферу.

У NASA зазначають, що затемнення завжди приходять парами: за пару тижнів до або після повного місячного затемнення завжди відбувається сонячне затемнення. Цього разу це часткове сонячне затемнення, яке буде видно 28 березня у Східній Канаді, Гренландії та Північній Європі.

В Україні можна буде встигнути зловити лише початок повного місячного затемнення — фазу напівтіньового затемнення. Воно почнеться близько 05:57 ранку. Повне затемнення триватиме 66 хвилин.

У США сьогоднішнє видовище кривавого місяця має назву "Місяць кривавого хробака". Ця оригінальна назва з'явилася завдяки "Альманаху фермера", в якому задокументовано історію того, як даються назви повним місяцям.

Місяць кривавого хробака видно по всьому світу

Березневий повний місяць називається "Місяцем хробака", але Місяці, які набувають похмурих багряних відтінків під час повного місячного затемнення, називаються "Кривавими місяцями". Об'єднані прізвиська і призвели до того, що сьогоднішнє космічне явище називають "Місяцем кривавого хробака".

У США теж не всі побачать ефектне місячне затемнення. У НАСА попередили, що тільки дві третини американців зможуть помилуватися видовищем.

Наступне повне місячне затемнення відбудеться 7 і 8 вересня. Ще одне повне місячне затемнення відбудеться на початку березня 2026 року.

Нагадаємо, це місячне затемнення у знаку Діви може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологи назвали три знаки, яким під час затемнення краще уникати конфліктів, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.