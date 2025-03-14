Луна кровавого червя и затмение: сегодня на небе можно увидеть настоящее шоу

Редкое космическое явление не повторится до марта следующего года. А вскоре состоится солнечное затмение.

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Сегодня произойдет первое затмение года и на небе взошла кровавая луна. Украинцам удасться увидеть только начало затмения, однако эффектное зрелище кровавой луны можно наблюдать уже сейчас. О редком космическом явлении пишет Space.

Кровавая луна и полное затмение

Утром 14 марта начнется первое из двух затмений этого месяца – полное лунное затмение. Астрономическое явление можно будет наблюдать из любой точки, где Луна в это время будет над горизонтом. Украинцы смогут увидеть начало собственными глазами.

Во время полного лунного затмения можно увидеть, как Луна проходит сквозь тень Земли. С приближением максимального затмения – Луна превращается в темно-багровую сферу.

В NASA отмечают, что затмения всегда приходят парами: за пару недель до или после полного лунного затмения всегда происходит солнечное затмение. На этот раз это частичное солнечное затмение, будет видно 28 марта в Восточной Канаде, Гренландии и Северной Европе.

В Украине можно будет успеть поймать лишь начало полного лунного затмения – фазу полутеневого затмения. Оно начнется около 05:57 утра. Полное затмение продлится 66 минут.

В США сегодняшнее зрелище кровавой луны имеет название "Луна кровавого червя". Это оригинальное название появилось благодаря "Альманаху фермера ", в котором задокументирована история того, как даются названия полным лунам.

Луна кровавого червя видна по всему миру

Мартовская полная луна называется "Луной червя", но Луны, которые принимают мрачные багровые оттенки во время полного лунного затмения, называются "Кровавыми лунами". Объединенные прозвища и привели к тому, что сегодняшнее космическое явление называют "Луной кровавого червя".

В США тоже не все увидят эффектное лунное затмение. В НАСА предупредили, что только две трети американцев смогут полюбоваться зрелищем.

Следующее полное лунное затмение состоится 7 и 8 сентября. Еще одно полное лунное затмение произойдет в начале марта 2026 года.

Напомним, это лунное затмение в знаке Девы может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астрологи назвали три знака, которым во время затмения лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.