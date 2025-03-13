Місячне затемнення 14 березня 2025 року: кому зі знаків Зодіаку варто бути обережнішим

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких це місячне затемнення може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати конфліктів, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

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Це місячне затемнення в знаку Діви може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 14 березня варто бути обережнішим і в чому саме.

Близнюки

Енергія Діви вимагає зосередженості та дисципліни, але Близнюкам у цей період буде складно організувати свої думки і дії. Можливі тривожність, перевтома і відчуття, що все виходить з-під контролю. Щоб уникнути стресу, варто сповільнитися і не перевантажувати себе новими завданнями.

Стрілець

Місячне затемнення може торкнутися сфери роботи і зобов'язань, що Стрільцям не дуже подобається. Можливі ситуації, коли доведеться зіткнутися з наслідками минулих рішень або взяти на себе додаткову відповідальність. Головне — не бунтувати проти обставин, а спокійно адаптуватися.

Діва

Оскільки місячне затемнення відбудеться саме у вашому знаку, то на поверхню можуть виплисти старі страхи, сумніви і невирішені питання, змушуючи замислитися про свої помилки. Важливо не впадати в песимізм і сприймати це як можливість очиститися і рухатися далі. Місячне затемнення — це час трансформації, але не варто діяти імпульсивно. Краще спостерігати за тим, що відбувається, аналізувати свої емоції і не ухвалювати важливих рішень у цей день.

Також Фокус писав про коридор затемнень з 14 по 29 березня 2025 року