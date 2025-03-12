Коридор затемнень із 14 до 29 березня 2025 року: чого очікувати і як підготуватися
З 14 до 29 березня 2025 року на нас чекає коридор затемнень — період потужних змін, несподіваних подій і кармічних розв'язок, який вплине на емоції, плани і стосунки.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли що означає майбутній коридор затемнень, на що нам очікувати і що можна і не можна робити в цей період.
Коридор затемнень із 14 до 29 березня 2025 року: чого очікувати і як підготуватися
З 14 по 29 березня 2025 року на нас чекає потужний астрологічний період — коридор затемнень, який почнеться з місячного затемнення 14 березня в знаку Діви і завершиться сонячним затемненням 29 березня в знаку Овна. Ці два тижні будуть часом трансформації, переоцінки цінностей і несподіваних поворотів.
Що може статися в період коридору затемнень?
- Переломні моменти. У цей період можуть відбуватися важливі події, які змусять змінити курс життя або прийняти складні рішення.
- Яскраві емоційні реакції. Затемнення часто загострюють внутрішні переживання, піднімають старі страхи й провокують різкі зміни настрою.
- Час кармічних ситуацій. Багато подій цих днів пов'язані з минулими вчинками і можуть відчуватися як "плата" за колишні рішення.
- Розриви і нові початки. Коридор затемнень — це час завершення одних етапів і запуску нових. Важливо спостерігати, що йде з вашого життя, і довіряти процесу.
Чого очікувати і що можна і не можна робити в цей період?
- Зміни в особистих стосунках. Можливі раптові розставання або, навпаки, несподівані знайомства із сильним впливом на майбутнє.
- Різкі зміни планів. Те, що здавалося стабільним, може піти інакше. Будьте готові до несподіваних новин.
- Фінансові коливання. Краще не ризикувати з великими вкладеннями — фінансова ситуація в цей період нестабільна.
- Відчуття втоми і напруги. Енергетика затемнень досить важка, тому важливо стежити за станом здоров'я.
Що можна робити в період коридору затемнень:
- підбивати підсумки, закривати невирішені питання;
- практикувати усвідомленість, медитації, роботу над внутрішнім станом;
- робити висновки про своє життя, але без різких кроків;
- прислухатися до інтуїції — у ці дні вона особливо сильна;
- що не можна робити в період коридору затемнень.
У період коридору затемнень не варто:
- починати важливі справи й ухвалювати доленосні рішення;
- робити операції, косметологічні процедури (крім термінових);
- конфліктувати і з'ясовувати стосунки — емоції зараз загострені;
- піддаватися паніці або депресії — зміни, навіть різкі, ведуть на краще.
Цей коридор затемнень стане періодом усвідомлення, трансформації та оновлення. Будьте уважні до знаків, які посилає вам Всесвіт, і використовуйте цей час для роботи над собою.
Також Фокус писав про місячне затемнення 14 березня 2025 року