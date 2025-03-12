З 14 до 29 березня 2025 року на нас чекає коридор затемнень — період потужних змін, несподіваних подій і кармічних розв'язок, який вплине на емоції, плани і стосунки.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли що означає майбутній коридор затемнень, на що нам очікувати і що можна і не можна робити в цей період.

Коридор затемнень із 14 до 29 березня 2025 року: чого очікувати і як підготуватися

З 14 по 29 березня 2025 року на нас чекає потужний астрологічний період — коридор затемнень, який почнеться з місячного затемнення 14 березня в знаку Діви і завершиться сонячним затемненням 29 березня в знаку Овна. Ці два тижні будуть часом трансформації, переоцінки цінностей і несподіваних поворотів.

Що може статися в період коридору затемнень?

Переломні моменти. У цей період можуть відбуватися важливі події, які змусять змінити курс життя або прийняти складні рішення.

Яскраві емоційні реакції. Затемнення часто загострюють внутрішні переживання, піднімають старі страхи й провокують різкі зміни настрою.

Час кармічних ситуацій. Багато подій цих днів пов'язані з минулими вчинками і можуть відчуватися як "плата" за колишні рішення.

Розриви і нові початки. Коридор затемнень — це час завершення одних етапів і запуску нових. Важливо спостерігати, що йде з вашого життя, і довіряти процесу.

Чого очікувати і що можна і не можна робити в цей період?

Зміни в особистих стосунках. Можливі раптові розставання або, навпаки, несподівані знайомства із сильним впливом на майбутнє.

Різкі зміни планів. Те, що здавалося стабільним, може піти інакше. Будьте готові до несподіваних новин.

Фінансові коливання. Краще не ризикувати з великими вкладеннями — фінансова ситуація в цей період нестабільна.

Відчуття втоми і напруги. Енергетика затемнень досить важка, тому важливо стежити за станом здоров'я.

Що можна робити в період коридору затемнень:

підбивати підсумки, закривати невирішені питання;

практикувати усвідомленість, медитації, роботу над внутрішнім станом;

робити висновки про своє життя, але без різких кроків;

прислухатися до інтуїції — у ці дні вона особливо сильна;

що не можна робити в період коридору затемнень.

У період коридору затемнень не варто:

починати важливі справи й ухвалювати доленосні рішення;

робити операції, косметологічні процедури (крім термінових);

конфліктувати і з'ясовувати стосунки — емоції зараз загострені;

піддаватися паніці або депресії — зміни, навіть різкі, ведуть на краще.

Цей коридор затемнень стане періодом усвідомлення, трансформації та оновлення. Будьте уважні до знаків, які посилає вам Всесвіт, і використовуйте цей час для роботи над собою.

Також Фокус писав про місячне затемнення 14 березня 2025 року