Коридор затмений с 14 по 29 марта 2025 года: чего ожидать и как подготовиться
С 14 по 29 марта 2025 года нас ждет коридор затмений — период мощных перемен, неожиданных событий и кармических развязок, который повлияет на эмоции, планы и отношения.
Астролог Анжела Перл рассказала, когда что означает предстоящей коридор затмений, чего нам ожидать и что можно и нельзя делать в этот период.
Коридор затмений с 14 по 29 марта 2025 года: чего ожидать и как подготовиться
С 14 по 29 марта 2025 года нас ждет мощный астрологический период — коридор затмений, который начнется с лунного затмения 14 марта в знаке Девы и завершится солнечным затмением 29 марта в знаке Овна. Эти две недели будут временем трансформации, переоценки ценностей и неожиданных поворотов.
Что может произойти в период коридора затмений?
- Переломные моменты. В этот период могут происходить важные события, которые заставят изменить курс жизни или принять сложные решения.
- Яркие эмоциональные реакции. Затмения часто обостряют внутренние переживания, поднимают старые страхи и провоцируют резкие перемены настроения.
- Время кармических ситуаций. Многие события этих дней связаны с прошлыми поступками и могут ощущаться как "плата" за прежние решения.
- Разрывы и новые начала. Коридор затмений — это время завершения одних этапов и запуска новых. Важно наблюдать, что уходит из вашей жизни, и доверять процессу.
Чего ожидать и что можно и нельзя делать в этот период?
- Изменения в личных отношениях. Возможны внезапные расставания или, наоборот, неожиданные знакомства с сильным влиянием на будущее.
- Резкие изменения планов. То, что казалось стабильным, может пойти иначе. Будьте готовы к неожиданным новостям.
- Финансовые колебания. Лучше не рисковать с крупными вложениями — финансовая ситуация в этот период нестабильна.
- Ощущение усталости и напряжения. Энергетика затмений довольно тяжелая, поэтому важно следить за состоянием здоровья.
Что можно делать в период коридора затмений:
- подводить итоги, закрывать нерешенные вопросы;
- практиковать осознанность, медитации, работу над внутренним состоянием;
- делать выводы о своей жизни, но без резких шагов;
- прислушиваться к интуиции — в эти дни она особенно сильна;
- что нельзя делать в период коридора затмений.
В период коридора затмений не стоит:
- начинать важные дела и принимать судьбоносные решения;
- делать операции, косметологические процедуры (кроме срочных);
- конфликтовать и выяснять отношения — эмоции сейчас обострены;
- поддаваться панике или депрессии — перемены, даже резкие, ведут к лучшему.
Этот коридор затмений станет периодом осознания, трансформации и обновления. Будьте внимательны к знакам, которые посылает вам Вселенная, и используйте это время для работы над собой.
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