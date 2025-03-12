С 14 по 29 марта 2025 года нас ждет коридор затмений — период мощных перемен, неожиданных событий и кармических развязок, который повлияет на эмоции, планы и отношения.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда что означает предстоящей коридор затмений, чего нам ожидать и что можно и нельзя делать в этот период.

Коридор затмений с 14 по 29 марта 2025 года: чего ожидать и как подготовиться

С 14 по 29 марта 2025 года нас ждет мощный астрологический период — коридор затмений, который начнется с лунного затмения 14 марта в знаке Девы и завершится солнечным затмением 29 марта в знаке Овна. Эти две недели будут временем трансформации, переоценки ценностей и неожиданных поворотов.

Что может произойти в период коридора затмений?

Переломные моменты. В этот период могут происходить важные события, которые заставят изменить курс жизни или принять сложные решения.

Яркие эмоциональные реакции. Затмения часто обостряют внутренние переживания, поднимают старые страхи и провоцируют резкие перемены настроения.

Время кармических ситуаций. Многие события этих дней связаны с прошлыми поступками и могут ощущаться как "плата" за прежние решения.

Разрывы и новые начала. Коридор затмений — это время завершения одних этапов и запуска новых. Важно наблюдать, что уходит из вашей жизни, и доверять процессу.

Чего ожидать и что можно и нельзя делать в этот период?

Изменения в личных отношениях. Возможны внезапные расставания или, наоборот, неожиданные знакомства с сильным влиянием на будущее.

Резкие изменения планов. То, что казалось стабильным, может пойти иначе. Будьте готовы к неожиданным новостям.

Финансовые колебания. Лучше не рисковать с крупными вложениями — финансовая ситуация в этот период нестабильна.

Ощущение усталости и напряжения. Энергетика затмений довольно тяжелая, поэтому важно следить за состоянием здоровья.

Что можно делать в период коридора затмений:

подводить итоги, закрывать нерешенные вопросы;

практиковать осознанность, медитации, работу над внутренним состоянием;

делать выводы о своей жизни, но без резких шагов;

прислушиваться к интуиции — в эти дни она особенно сильна;

что нельзя делать в период коридора затмений.

В период коридора затмений не стоит:

начинать важные дела и принимать судьбоносные решения;

делать операции, косметологические процедуры (кроме срочных);

конфликтовать и выяснять отношения — эмоции сейчас обострены;

поддаваться панике или депрессии — перемены, даже резкие, ведут к лучшему.

Этот коридор затмений станет периодом осознания, трансформации и обновления. Будьте внимательны к знакам, которые посылает вам Вселенная, и используйте это время для работы над собой.

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