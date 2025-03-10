Лунное затмение в марте 2025: когда будет и что ожидать

14 марта 2025 года произойдет лунное затмение в знаке Девы, что откроет период очищения и самоанализа. Это время, когда можно избавиться от старых привычек и завершить циклы, не приносящие пользы.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда произойдет мартовское лунное затмение и что нам ожидать от этого события.

Лунное затмение и Полнолуние: когда произойдет

14 марта 2025 в 9:26 по киевскому времени произойдет лунное затмение, которое совпадает с Полнолунием, в знаке Девы. Оно может стать важным моментом для очищения, самоанализа и корректировки курса жизни. Это время для того, чтобы разобраться с ненужными привычками, эмоциями и ситуациями, которые мешают личному росту.

Что означает мартовское лунное затмение:

Очищение и освобождение. Лунное затмение часто связано с процессами, которые происходят на подсознательном уровне. Это момент, когда можно избавиться от того, что больше не служит вашему благополучию, будь то эмоции, переживания или даже старые убеждения. Самоанализ и осознание. В это время особенно хорошо работать с внутренними блоками и привычками, которые мешают развитию. Затмение в Деве помогает разобраться в деталях, увидеть, где можно улучшить свою жизнь и внести коррективы в повседневные привычки. Заключение и завершение. Это период завершения старых циклов. Лунное затмение в Деве может подтолкнуть к завершению проектов или отношений, которые больше не приносят пользы, создавая пространство для нового.

Чего ожидать:

Внутреннее очищение. Будет возможность освободиться от старых паттернов, мыслей и привычек, которые не дают двигаться вперед.

Повышенная чувствительность. В это время эмоции могут быть более острыми, а интуиция — особенно сильной. Будьте готовы услышать свои подсознательные мысли и следовать их указаниям.

Уход от лишнего. Это хорошее время для избавления от всего ненужного — как в физическом, так и в эмоциональном плане. Могут возникнуть ситуации, когда вы решите от всего очиститься.

Затмение в Деве будет поддерживать все, что связано с улучшением порядка в жизни, здоровьем и вниманием к деталям. Это время для осознания, что нужно изменить, чтобы привести свою жизнь в гармонию и баланс.

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