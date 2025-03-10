Місячне затемнення в березні 2025: коли буде і що очікувати

14 березня 2025 року відбудеться місячне затемнення в знаку Діви, що відкриє період очищення і самоаналізу. Це час, коли можна позбутися старих звичок і завершити цикли, що не приносять користі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли відбудеться березневе місячне затемнення і що нам очікувати від цієї події.

Місячне затемнення і Повний місяць: коли відбудеться

14 березня 2025 року о 9:26 за київським часом відбудеться місячне затемнення, яке збігається з повним Місяцем, у знаку Діви. Воно може стати важливим моментом для очищення, самоаналізу і коригування курсу життя. Це час для того, щоб розібратися з непотрібними звичками, емоціями і ситуаціями, які заважають особистому зростанню.

Що означає березневе місячне затемнення:

Очищення і звільнення. Місячне затемнення часто пов'язане з процесами, які відбуваються на підсвідомому рівні. Це момент, коли можна позбутися того, що більше не служить вашому благополуччю, чи то емоції, переживання, чи то навіть старі переконання. Самоаналіз та усвідомлення. У цей час особливо добре працювати з внутрішніми блоками і звичками, які заважають розвитку. Затемнення в Діві допомагає розібратися в деталях, побачити, де можна поліпшити своє життя і внести корективи в повсякденні звички. Висновок і завершення. Це період завершення старих циклів. Місячне затемнення в Діві може підштовхнути до завершення проєктів або стосунків, які більше не приносять користі, створюючи простір для нового.

Чого очікувати:

Внутрішнє очищення. Буде можливість звільнитися від старих патернів, думок і звичок, які не дають рухатися вперед.

Підвищена чутливість. У цей час емоції можуть бути більш гострими, а інтуїція — особливо сильною. Будьте готові почути свої підсвідомі думки і слідувати їхнім вказівкам.

Відхід від зайвого. Це гарний час для позбавлення від усього непотрібного — як у фізичному, так і в емоційному плані. Можуть виникнути ситуації, коли ви вирішите від усього очиститися.

Затемнення в Діві підтримуватиме все, що пов'язано з поліпшенням порядку в житті, здоров'ям і увагою до деталей. Це час для усвідомлення, що потрібно змінити, щоб привести своє життя в гармонію і баланс.

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