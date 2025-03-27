"Диявольскі роги": в яких містах України буде видно рідкісне сонячне затемнення 29 березня

Супермісяць частково затулить сонячний диск, утворивши "роги". Явище зможуть спостерігати жителі Північної півкулі Землі.

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В Північній півкулі Землі цими вихідними можна буде спостерігати рідкісне явище — часткове сонячне затемнення. Супермісяць пройде перед сонцем, частково затуливши його. Сонячне затемнення 29 березня 2025 року супроводжуватиметься ефектом, який має назву "Диявольські роги", пише Science Alert.

Сонячне затемненння 29 березня можна буде спостерігати онлайн.

За інформацією видання, час найбільшого затемнення припаде на 12:47:18 за Києвом. Відкинута Місяцем тінь накриє північно-західну Африку, північний схід США, східну Канаду, Гренландію, частину Європи та Росії. Явище можна буде спостерігати в онлайн-трансляції Гринвіцької королівської обсерваторії.

Зазначається, що 29 березня Місяць увійде в перигей — це точка на еліптичній орбіті, на якій він буде максимально наближений до Землі. Таке явище також називають супермісяцем. Місяць стає більшого розміру, ніж зазвичай.

Супермісяць 29 березня відбуватиметься під час нової фази, коли нічна сторона Місяця звернена до Землі. Вночі регіони, де немає штучного освітлення, накриє абсолютна темрява.

Цього ж дня супермісяць пройде перед Сонцем і викличе часткове сонячне затемнення у Північній півкулі. В результаті на небі проявиться рідкісне явище "Диявольські роги" — частково затулений сонячний диск буде схожий на "рогатий" півмісяць.

Сонячне затемнення 29 березня в Україні

Часткове затемнення 29 березня в Україні можна буде побачити у північних і західних регіонах, пише "РБК-Україна". Українці зможуть спостерігати його орієнтовно з 13:00 до 14:00 за київським часом.

Найкраще явище буде видно у Волинській області, де супермісяць затулить сонце на 11 %. У центральних регіонах "Диявольські роги" будуть не настільки помітні. Для киян сонячний диск буде перекрито максимум на 0,6%, пишуть журналісти.

Міста в Україні, де рідкісне сонячне затемнення буде видно найкраще:

Луцьк — 11 %;

Львів — 6,7 %;

Ужгород — 6,2 %;

Тернопіль — 4 %;

Чернігів і Житомир — по 2 %;

Київ — 0,6 % (здебільшого у північно-західній частині міста).

Нагадаємо, перше місячне затемнення цього року відбулося 14 березня. З наближенням піка затемнення місяць забарвився в темно-багровий колір — таке явище отримало назву "Місяць кривавого хробака".

Мешканці Харківської області 1 березня публікували в соцмережах світлини невідомого небесного сяйва. Науково-популярний український канал про космос Alpha Centrauri пояснив, що цей атмосферний феномен має назву "Світловий стовп".