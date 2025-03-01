На Харківщині помітили невідоме небесне сяйво: фахівці назвали, що це може бути (фото)

Місцеві мешканці зазнімкували невідомий об'єкт, який в пабліках встигли назвати "Оком Саурона". Однак дослідники космічних явищ кажуть, що цей феномен має доволі просте та звичне пояснення.

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У Харківській області мешканці кількох населених пунктів сфотографували невідоме сяйво темно-жовтуватого кольору. Відповідні фотографії розмістили місцеві пабліки в соціальних мережах.

Деякі користувачі вже встигли наректи це явище "Оком Саурона", яке співзвучне з назвою однією з галактик. Однак з відкритих джерел відомо, що відповідна галактика NGC 4151, відома як "Око Саурона" в сузір'ї Гончі Пси, яка розташована на відстані у 290 млн світлових років.

Популярний український канал про космос Alpha Centrauri повідомляє, що відповідне сяйво не є "вторгнення іншопланетян, і не випробування лазерної зброї", а доволі відоме атмосферне явище, яке доволі часто спостерігається.

"Скоріше за все, це цікавий атмосферний феномен, що має назву "Світловий стовп". Він виникає за особливих атмосферних умов (тиску, вологості та температури повітря): на відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води (по суті, особливі "сніжинки"), які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа", — йдеться в повідомленні

Автори каналу Alpha Centrauri додають, що відповідний "стовп" насправді спрямовано "на землю, а не від неї".

Раніше стало відомо, що відео рідкісного природного явища зібрало мільйони переглядів. Відео феномена було знято на гірському озері в США.

Також повідомлялося, як чоловік побачив дещо незбагненне в замерзлому озері посеред гір. У кадрі можна побачити замерзлі хвилі на тлі гір під яскраво-синім небом. Серед великих брил льоду видніються бульбашки повітря, що замерзли під самісінькою поверхнею.