В Харьковской области заметили неизвестное сияние: специалисты назвали, что это может быть (фото)

Местные жители засняли неизвестный объект, который в пабликах успели назвать "Глазом Саурона". Однако исследователи космических явлений говорят, что этот феномен имеет довольно простое и привычное объяснение.

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В Харьковской области жители нескольких населенных пунктов сфотографировали неизвестное сияние темно-желтоватого цвета. Соответствующие фотографии разместили местные паблики в социальных сетях.

Некоторые пользователи уже успели наречь это явление "Глазом Саурона", которое созвучно с названием одной из галактик. Однако из открытых источников известно, что соответствующая галактика NGC 4151, известная как "Глаз Саурона" в созвездии Гончие Псы, расположена на расстоянии в 290 млн световых лет.

Популярный украинский канал о космосе Alpha Centrauri сообщает, что соответствующее сияние не является "вторжением инопланетян, и не испытание лазерного оружия", а довольно известное атмосферное явление, которое довольно часто наблюдается.

"Скорее всего, это интересный атмосферный феномен, который называется "Световой столб". Он возникает при особых атмосферных условиях (давления, влажности и температуры воздуха): на относительно небольшой высоте образуются почти неподвижные симметричные кристаллы воды (по сути, особые "снежинки"), которые отражают от источника на земле и создают иллюзию такого столба", — говорится в сообщении

Авторы канала Alpha Centrauri добавляют, что соответствующий "столб" на самом деле направлен "на землю, а не от нее".

Ранее стало известно, что видео редкого природного явления собрало миллионы просмотров. Видео феномена было снято на горном озере в США.

Также сообщалось, как мужчина увидел нечто непостижимое в замерзшем озере посреди гор. В кадре можно увидеть замерзшие волны на фоне гор под ярко-синим небом. Среди больших глыб льда виднеются пузырьки воздуха, замерзшие под самой поверхностью.