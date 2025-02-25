Ледяные волны: видео редкого природного явления собрало миллионы просмотров

Видео феномена было снято на горном озере в США.

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Более 9 миллионов просмотров собрало видео редкого природного явления, запечатлевшего застывшую рябь на озере в горах. Ученые пояснили, при каких условиях может образоваться такой оригинальный ледяной рисунок. Об этом пишет Newsweek.

Лед застыл в виде волн

Клип был опубликован пользователем @yoshi_bell и набрал 9,5 миллиона просмотров. Подпись к видео гласит: "Моя любимая часть зимы — замерзшая рябь на льду".

Видео показывает замерзшие волны, образовавшиеся на поверхности горного озера на фоне гор под ярким синим небом. На некоторых более близких кадрах видны застывшие во льду пузырьки воздуха.

"Обычно замерзание — достаточно медленный процесс, в результате которого такие переходные явления, как рябь, сглаживаются. Но при правильных условиях даже рябь может со временем замерзнуть", — объяснила Николь Шарп, инженер аэрокосмической отрасли из Денвера, штат Колорадо.

Согласно сообщению Ассоциации университетских космических исследований (USRA) о ряби на ледяной воде, которая наблюдалась вблизи горы Монаднок в Нью-Гемпшире в январе 2006 года, рябь представляет собой "полосатый рисунок волнообразных возмущений", которые обычно возникают в жидкостях, но могут возникать и в твердых телах.

Отмечается, что такое явление можно наблюдать в местности, где бывает очень холодно зимой и при этом очень ветрено, например, такое же явление наблюдали на озере Абрахам зимой 2025 года в штате Альберта, Канада.

Напомним, в интернете также набирает популярность видео, снятое в одном из самых загадочных мест на Земле — в Антарктиде. Ученые опустили камеру в скважину глубиной 93 метра, пробуренную в районе Аллан-Хиллз — месте, где был найден самый старый лед на Земле.