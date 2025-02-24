Никто не должен был увидеть: камера упала в пропасть под лед в Антарктиде (видео)

Исследователь Остин Картер провел 75 дней на полюсе, изучая самые древние ледяные пласты на планете. В своем видео он демонстрирует скважину глубиной 93 метра.

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В интернете снова набирает популярность видео, снятое в одном из самых загадочных мест на Земле — в Антарктиде. Ролик, опубликованный кандидатом наук Остином Картером, собрал более 21,9 миллиона просмотров и 2,6 миллиона лайков, завораживая зрителей кадрами из глубин древнего льда. Он поделился им в TikTok.

Картер, сотрудничая с Центром исследования старого льда (COLDEX), провел 75 дней в Антарктиде, изучая самые древние ледяные пласты на планете. В своем видео он демонстрирует скважину глубиной 93 метра, пробуренную в районе Аллан-Хиллз — месте, где был найден самый старый лед на Земле. Цель исследования — раскрыть тайны климатической истории нашей планеты.

Опустив камеру в ледяной тоннель, ученые зафиксировали завораживающие кадры, создающие иллюзию путешествия через гравитационную червоточину. В конце спуска камера достигла снежного слоя, покрывающего скалу.

Видео вызвало живой отклик в соцсетях. Один из пользователей в шутку отметил: "Представляю, сколько стоит бокал виски со льдом возрастом 2,7 миллиона лет". Другие признались, что кадры вызвали у них тревожные ощущения.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер показал встречу с огромной белой акулой. Во время погружения Йохан Потгитер достиг нужной глубины и огляделся. В этот момент он неожиданно увидел рядом с собой огромную белую акулу. Попытавшись отпугнуть хищника, мужчина заметил, что тот продолжает плыть за ним.

Также стало известно, что со смертоносной хищницей расправилось "загадочное существо". Тушу огромной белой акулы обнаружили на юго-востоке Австралии в октябре 2023 года. Количество и характер ран, которые были на ее теле, тогда озадачили ученых.