Нашли тушу белой акулы: со смертоносной хищницей расправилось "загадочное существо" (фото)

Тушу огромной белой акулы обнаружили на юго-востоке Австралии в октябре 2023 года. Количество и характер ран, которые были на ее теле, тогда озадачили ученых.

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Через год после того, как ученые нашли изуродованную тушу большой белой акулы, путем анализа ДНК удалось установить загадочное существо, которое жестоко расправилось с хищницей. Подробнее об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Ecology and Evolution.

Тушу огромной белой акулы, известной как Carcharodon carcharias, обнаружили на юго-востоке Австралии в октябре 2023 года. Количество и характер ран, которые были на ее теле, тогда озадачили ученых. Как удалось установить потом, за ужасное нападение ответственны два животных — косатки, также известны как киты-убийцы, и широконосые семизябровые акулы (Notorynchus cepedianus).

Туша белой акулы

"Туша привлекла внимание общественности из-за своих габаритов и следов многочисленных укусов. Хотя голова, позвоночник и плавники были неповрежденными, средняя часть тела, в частности печень, пищеварительные и репродуктивные органы, отсутствовали", — говорится в публикации.

Белую акулу убила косатка Фото: Ecology and Evolution

По словам ученых, 50-сантиметровые раны напоминали укусы косаток. Они собрали 15 мазков генетического материала и определили, что самая большая рана была нанесена именно косаткой. В трех меньших повреждениях нашли ДНК широконосой семизябровой акулы.

Случаи участились

Отмечается, что в течение последнего десятилетия из Южной Африки все чаще поступают тревожные сообщения о случаях нападения косаток на белых акул. "Эти результаты доказывают факт охоты косаток на белых акул. В частности, нападающие съедают печень жертвы. Хищничество такого рода является более распространенным в мире, чем считалось ранее", — объясняют в отчете.

Напомним, ранее Фокус писал, что рыбак Джейсон Мойс из Сиднея (Австралия) прогуливался по берегу Севен-Майл в городке Шолхейвени (Новый Южный Уэльс), когда вдруг наткнулся на странное существо, хвост которого был длиннее тела.

Кроме того, спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент случился перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, неподалеку от границы с Квинслендом.