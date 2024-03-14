Творилось невообразимое: что-то в океане заставило огромную белую акулу биться в конвульсиях (видео)

По словам экспертов, подобное поведение хищницы на мелководье совсем нехарактерно для этого вида.

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Спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент произошел перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, недалеко от границы с Квинслендом (Новый Южный Уэльс), сообщает издание ABC.

Местная жительница Сьюзи Мартин, которая успела сфотографировать выброшенную на берег четырехметровую хищницу, сначала подумала, что это дельфин попал в какую-то беду.

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"Было очевидно, что он очень страдает... Ему было совсем плохо", — вспоминает тот случай она.

На место происшествия немедленно вызвали специалистов из расположенного поблизости парка "Си Ворлд" на Золотом побережье. Тем временем серферы поспешили выбежать на берег, а вокруг собралась целая толпа заинтересованных туристов.

К сожалению, зоозащитникам не удалось спасти акуле жизнь.

"Она была в плохом состоянии после этого инцидента, и ветеринарная команда "Си Ворлд" решила применить препараты для облегчения ее страданий перед смертью", — говорится в сообщении.

К сожалению, зоозащитникам не удалось спасти акуле жизнь Фото: Cathy Border

По словам экспертов, подобное поведение акулы на мелководье совершенно нехарактерно для этого вида, что может свидетельствовать о наличии у нее внутренних заболеваний. Чтобы выяснить, так ли это, отдел рыболовства проведет вскрытие.

"С ней творилось нечто зловещее. Это какая-то болезнь или она проглотила что-то опасное", — говорит эксперт Сиобган Гулиган.

По данным службы отслеживания акул Dorsal Watch, это уже седьмой случай появления акул в районе Кингсклифа с начала года.

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья Сорренто в районе залива Порт-Филип, что в Австралии, заметили белую акулу-людоеда длиной примерно четыре метра. На видео, снятом с дрона, видно, как акула плывет вдоль берега, а местные пловцы, которых эвакуировали из воды, всматриваются в море, пытаясь разглядеть смертоносную хищницу.

Кроме того, мы рассказывали, как 23-летний Брэндон Гриффин из Южной Флориды, что в США, поймал на удочку четырехметровую акулу-молота. Парню пришлось прыгать в воду и вынимать добычу голыми руками.