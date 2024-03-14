Творилось незбагненне: щось в океані змусило величезну білу акулу битися у конвульсіях (відео)

За словами експертів, подібна поведінка хижачки на мілководді зовсім нехарактерна для цього виду.

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Рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалась на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом (Новий Південний Уельс), повідомляє видання ABC.

Місцева жителька Сьюзі Мартін, яка встигла сфотографувати викинуту на берег чотириметрову хижачку, спочатку подумала, що це дельфін потрапив у якусь біду.

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"Було очевидно, що він дуже страждає… Йому було зовсім погано", — згадує той випадок вона.

На місце події негайно викликали фахівців з розташованого поблизу парку "Сі Ворлд" на Золотому узбережжі. Тим часом серфери поспішили вибігти на берег, а довкола зібрався цілий натовп зацікавлених туристів.

На жаль, зоозахисникам не вдалося врятувати акулі життя.

"Вона була в поганому стані після цього інциденту, і ветеринарна команда "Сі Ворлд" вирішила застосувати препарати для полегшення її страждань перед смертю", — йдеться у повідомленні.

На жаль, зоозахисникам не вдалося врятувати акулі життя Фото: Cathy Border

За словами експертів, подібна поведінка акули на мілководді зовсім нехарактерна для цього виду, що може свідчити про наявність у неї внутрішніх захворювань. Щоб з’ясувати, чи це так, відділ рибальства проведе розтин.

"З нею творилось щось зловісне. Це якась хвороба або вона проковтнула щось небезпечне", — каже експертка Сіобган Гуліган.

За даними служби відстеження акул Dorsal Watch, це вже сьомий випадок появи акул в районі Кінгскліфа з початку року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя Сорренто в районі затоки Порт-Філіп, що в Австралії, помітили білу акулу-людоїда завдовжки приблизно чотири метри. На відео, знятому з дрона, видно, як акула пливе вздовж берега, а місцеві плавці, яких евакуювали з води, вдивляються у море, намагаючись розгледіти смертоносну хижачку.

Крім того, ми розповідали, як 23-річний Брендон Гріффін із Південної Флориди, що у США, упіймав на вудочку чотириметрову акулу-молота. Хлопцеві довелося стрибати у воду й виймати здобич голіруч.